Není zas tak těžké říkat Čechům pravdu, říká americký diplomat

Rozell o sobě říká, že je napůl Čechoslovák. Před misí v Česku působil na Slovensku a oba jazyky slušně ovládá, byť slovenštinu má, zdá se, přece jen trochu víc pod kůží. Do regionu střední a východní Evropy ho nasměroval už výměnný program na univerzitě – vydal se do Ruska, do Nižného Novgorodu. „Jít do Oxfordu nebo do Argentiny, což byly další možnosti, které se nám tehdy nabízely, to by dokázal každý,“ říká s nadsázkou.