Nepřijatelné, reagují ministři na Stanjurovy nové škrty

Konsolidační balíček, který má příští rok v rozpočtu ušetřit 94 miliard korun, nestačí. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) proto plánuje v příštím roce škrtat nad rámec dosud představených opatření.

Vyplývá to z dokumentu, který jeho resort připravil v souvislosti se státním rozpočtem a který musí předložit každý rok do konce května. Co se v něm píše, uvedly jako první weby hn.cz a DenikN.cz. Seznam Zprávy ho mají také k dispozici. Vláda ho zatím neprojednala.

Jaké další škrty Stanjura plánuje, si můžete přečíst v článku zde.

Už nyní je ale jasné, že někteří členové kabinetu mají k navrženým změnám hromadu výhrad.

„Tato výše je pro vědu, výzkum a inovace nepřijatelná,“ uvedla například ministryně Helena Langšádlová (TOP 09), která má na starosti právě vědu a výzkum. Stanjura naordinoval v této oblasti pro rok 2024 snížení výdajů o zhruba 10 procent.

Podle ministryně se jedná teprve o rámcový pracovní návrh, který musí projít několika koly dalších jednání a nejde ho považovat za konečnou podobu.

Místopředseda vlády za TOP 09 Vlastimil Válek ale rovnou mluví o tom, že Stanjurou navrhovaná změna týkající se plateb za státní pojištěnce není ani ve hře. Plánovanou valorizaci navrhl Stanjura odložit.

„Automatická valorizace plateb za státní pojištěnce se nebude odkládat ani měnit,“ reagoval však rázně Válek.

Podle něj se odložení valorizace dostalo do dokumentu nedopatřením způsobeným „horlivým úřednickým perem“. „Diskuze ještě proběhne, ale ne o tomto. Valorizace zůstane tak, jak ji schválila vláda i Parlament,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Mechanismus automatické valorizace plateb, které se platí do systému veřejného zdravotního pojištění ze státního rozpočtu za děti, seniory nebo nezaměstnané, schválila vláda loni. Aktuálně je to 1900 korun měsíčně, od příštího roku by měla být částka navázaná na vývoj reálné mzdy.

Automatická valorizace plateb za státní pojištěnce se nebude odkládat ani měnit. Její zmínku v pracovním návrhu rozpočtu vidím jako nedopatření způsobené horlivým úřednickým perem. Diskuze ještě proběhne, ale ne o tomto. Valorizace zůstane tak, jak ji schválila vláda i Parlament. — Vlastimil Válek (@vlvalek) June 1, 2023

Škrty jsou neakceptovatelné i podle předsedy Pirátů a šéfa rezortu pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Tomu chtějí finance vzít 11 miliard korun. „Počítáme v národních dotacích minimálně s částkou odpovídající střednědobým výhledům,“ citoval Bartoše Deník N.

„Úředníci Ministerstva financí zřejmě zapomněli i na slib, který vláda dala na svém výjezdním zasedání v Jeseníku v závazku pomoci hospodářsky a sociálně postiženým územím, na které chceme cílit již schválené programy. Okamžitě jsem kontaktoval Ministerstvo financí se žádostí o vysvětlení,“ dodal.

Říkali jsme, že je to jen začátek

Zastání má ale Stanjura očekávaně od „jestřábů“ z ODS. „My jsme říkali, že konsolidační balíček je první krok, tím to nekončí, ale začíná,“ uvedl pro Seznam Zprávy místopředseda Sněmovny a ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

Podle něj ve chvíli, kdy má stát strukturální schodek rozpočtu vyšší než 200 miliard korun, je jasné, že musí na konsolidační balíček navázat další opatření. „Považuji to za logické, že vedle konsolidačního balíčku budou přicházet další návrhy zejména na straně výdajů, jakým způsobem šetřit,“ dodal.

Ministerstvo financí k návrhům uvedlo pouze tolik, že se jedná o předběžný pracovní výkop. „Bude se o něm teprve v příštích týdnech intenzivně jednat na vládní úrovni se všemi resorty,“ vysvětlila mluvčí resortu, proč Stanjurův úřad zatím nechce uniklý materiál komentovat. Vláda musí první verzi rozpočtu podle zákona schválit do 21. června.

Návrhy dalších úsporných opatření kritizuje opozice.

Za nejvíc pobuřující považuje exministryně financí za ANO Alena Schillerová již zmiňovanou nulovou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Zdravotnictví by tak podle ní přišlo zhruba o 13 miliard. „Je to nehoráznost, absolutní nehoráznost. Chtějí zdravotnictví vyhladovět, privatizovat nebo o co jim jde,“ uvedla pro Seznam Zprávy.

Opoziční poslankyně SPD Karla Maříková ve vyjádření pro Seznam Zprávy uvedla, že by očekávala šetření ve státním sektoru tím, že se sníží nabobtnalý státní aparát.

„Řešit to cestou snižování platů, si myslím, že je neefektivní, protože už nyní je problém sehnat úředníky z řad odborníků, protože raději odcházejí do soukromého sektoru, kde jsou mnohem lépe zaplaceni. Vláda odírá občany a říká tomu ozdravení státních financí. A na druhou stranu ušetřené finanční prostředky ‚rozfrcá‘ ministryně obrany Jana Černochová za nehorázné zbrojní výdaje,“ reagovala na vládní plány Maříková.