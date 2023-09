Nevěřím vládě, že vyvede zemi z krize, říká boss z ODS

Poněkud únavné čekání na Pavla Dlouhého v restauraci Hubert nakonec přineslo své ovoce. „Pojďte mezi nás,“ vyzval žoviálně známý boss ODS z Hluboké nad Vltavou reportéra Seznam Zpráv.

A uvedl jej do místního lokálu, kde má pod parožím všeho druhu jakousi neformální kancelář. „Ten mobil si schovejte, nemám to rád,“ nastavil striktně podmínky schůzky už v úvodu. Nechce nic nahrávat či fotit, zápisník s tužkou mu nevadí.

Minulý pátek v podvečer seděla u stolu skupina lidí, z nichž se posléze vyklubali někteří podnikatelé a zastupitelé. Mimo jiných přisedl třeba i ředitel českobudějovického kardiocentra Ladislav Pešl, člen hlubocké ODS. Nechyběl ani radní za ČSSD David Šťastný.

Během následujících tří hodin se u jednoho stolu protočily asi dvě desítky lidí. Dorazil i jihočeský podnikatel ázerbajdžánského původu Elchin Kazimov, který stojí za některými investicemi v okolí Lipna. Dlouhému po návratu z vlasti donesl i dárek – igelitku a v ní kaviár. Většina z přítomných se s Kazimovem přivítala téměř bratrsky polibkem na tvář. A tento obrázek se s příchodem a odchodem dalších hostů nakonec opakoval ještě vícekrát.

Od samého počátku bylo přitom zřejmé, čí slovo má u Huberta na Hluboké největší váhu. A zdaleka nejde jen o to, že Pavel Dlouhý je v jihočeském městě dlouholetým místostarostou a politicky nejsilnějším občanským demokratům zde tři desítky let předsedá. Ani o to, že od založení až do dneška vede jihočeskou Agrární komoru. Ne nadarmo jej předchází pověst kmotra v pozadí ovládajícího chod celého regionu.

V kuloárech se už delší dobu hovoří o tom, že na jihu Čech se nachází jedno z hlavních vnitrostranických ohnisek protivládního vzdoru. A někdy je to vidět i navenek. Místní hejtman za ODS a Dlouhého „odchovanec“ Martin Kuba se už před volbami vymezil vůči spojení s Piráty. „Svět, který reprezentují Piráti, není podle mě moc veselejší než ten, jaký produkuje Babiš,“ řekl pro deník Právo.

Loni v létě Kuba jako předseda Asociace krajů stál za veřejnou výzvou premiéru Fialovi, která označila úsporný tarif na energie jako nedostatečný. Letos před prázdninami podle informací Seznam Zpráv na Výkonné radě ODS kritizoval komunikaci vlády kolem úsporného balíčku a dostal se do názorové výměny s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou.

Senátor a starosta Hluboké za ODS Tomáš Jirsa zase nedávno označil hnutí ANO v anketě Českého rozhlasu za nejpřirozenějšího koaličního partnera. A tato pověst stranických rebelů se i po rozhovoru s Dlouhým ukázala jako v zásadě pravdivá.

Když během večerního povídání totiž přišla řeč na současný kabinet – jak jej hodnotí hlubocká ODS – Dlouhý sboru ministrů v čele s vlastním stranickým šéfem Petrem Fialou vystavil bez sebemenšího zaváhání nemilosrdné vysvědčení. Prý zde nikdo nevěří, že současná vládní sestava vyvede zemi z krize. „Nevěřím, že dá státní finance dohromady. Půjdeme ekonomicky do haj…,“ použil Dlouhý v jednu chvíli i nepublikovatelný výraz.

O většině z ministrů mluví s despektem. „Je to sestava nekompetentních lidí. Já navíc většinu z nich znám – Stanjuru, Černochovou…“ začal jmenovat hned na začátku zástupce vlastní strany. „Ten náš názor na vládu je velmi negativní,“ zopakoval místní boss a připomněl, že na Hluboké je hned po Českých Budějovicích druhá nejpočetnější jihočeská buňka ODS.

I mezi zdejšími politiky dle slov předsedy rezonuje názor, který je slyšet hlavně z parlamentní opozice, že „kabinet by se měl více věnovat českým občanům a méně Ukrajincům“. Postěžoval si, že Petr Fiala se k mnohým otázkám, včetně náhledu na EU, stavěl dříve jinak a po sestavení koaliční vlády otočil. „Přečtěte si jeho starší knížky, co tam píše. Teď se ale přizpůsobil mainstreamu,“ poznamenal.

Foto: Jiří Pšenička, Seznam Zprávy Interiér hlubocké restaurace Hubert, kde se s vášnivým nimrodem Pavlem Dlouhým schází místní smetánka.

Dějiny krajského kmotra

Na konci roku to bude 14 let, co se Pavel Dlouhý před stranickým kongresem postavil spolu s dalšími zákulisními figurami ODS jinému premiérovi a předsedovi vlastní partaje, totiž Mirku Topolánkovi.

Po boku bossů, jako byl třeba pražský Tomáš Hrdlička, plzeňský Roman Jurečko či Severočeši Patrik Oulický a Alexandr Novák. Právě na konci roku 2009 Topolánek prohlásil, že nemá „s krajskými kmotry“ naději vyhrát, kritizoval mimo jiné jejich údajné „velrybářské praktiky“ s náborem nových členů.

Dlouhý, někdy nazývaný i jako kníže Pavel, si to už tehdy nenechal líbit. „On mluví o kmotrech, sám je přitom klasickým příkladem propojení politiky a byznysu,“ reagoval v tisku na výpady Topolánka.

Pavel Dlouhý (70) – Absolvent Vysoké školy zemědělské. Dodnes vede Regionální agrární komoru Jihočeského kraje. – Už za minulého režimu byl na Hluboké zaměstnancem Školního zemědělského podniku, v 90. letech byl zhruba pět let jeho ředitelem. V jeho čele se účastnil restitucí a privatizace zemědělského majetku. – Od roku 1992 vede v Hluboké nad Vltavou místní organizaci ODS, svého času byl i členem celorepublikové výkonné rady. – V Hluboké nad Vltavou je i dlouholetým zastupitelem a místostarostou. – Manželka Jana je největší akcionářkou holdingu Rybářství Třeboň. – V roce 2009 se objevil na seznamu stranických kmotrů, vůči nimž se tehdy vymezoval šéf strany a premiér Mirek Topolánek.

Vzpomíná, jak mu tato kmotrovská nálepka zkomplikovala život. „Před Hubertem na mě číhaly tři televizní štáby,“ líčí Dlouhý barvitě u další sklenky bílého vína.

Nicméně zatímco pro ostatní stranické „šíbry“ to byl polibek smrti a brzy poté ze struktur ODS zmizeli (alespoň z těch viditelných), Pavel Dlouhý jako téměř jediný všechno toto přežil a své politické funkce v regionu si uchoval. Vedle něj zůstal v ODS aktivní už jen plzeňský Roman Jurečko.

Přestože v posledních letech se mluví o Dlouhého ústupu ze slávy, přímo na Hluboké to vidět není.

Když na počátku letošního léta slavil boss na nedalekém dvoře Vondrov své sedmdesátiny, dorazilo mu dle jeho vlastních vzpomínek poblahopřát 1200 lidí. „Všechny jsem dopředu vyzval, ať mi žádný dárek nekupují a jestli chtějí, mohou poslat peníze na účet a já to předám našemu domovu seniorů. Přišlo přes dva miliony korun,“ líčí pro Seznam Zprávy průběh gratulací.

Při vykreslování svých současných vztahů dává k dobrému třeba i nedávný oběd s čínským velvyslancem, kterého se dle jeho vyprávění zúčastnil i náměstek čínského ministra zahraničí. „Nevím, proč si vybrali zrovna mě. Měli jsme spolu původně jen hodinu poobědvat, nakonec z toho byly čtyři hodiny,“ popsal Dlouhý schůzku s asijskými diplomaty.

Kdo u Huberta vyrazí na WC, cestou mezi parožím narazí na stěnu, kde jsou vystaveny jeho fotky s nejrůznějšími prominenty. Nechybí ani Klaus se Zemanem. K oběma jej pojí náklonnost. „S Václavem Klausem jsme se dříve moc nemuseli, ale teď si rozumíme daleko více. Miloš je kamarád,“ popisuje také.

Přišla řeč i na někdejšího šéfa prezidentské obory v Lánech Miloše Baláka, který v lesích na Hluboké kdysi začínal. Dlouhý tuto kontroverzní osobu, která se opakovaně dostala do konfliktu se zákonem, líčí jako „velmi schopného manažera“.

Foto: Mapy.cz, Mapy.cz Někdejší schwarzenberský dvůr Vondrov, dnes v majetku firmy Agriprod CZ. Tady hlubocký boss Dlouhý, někdy nazývaný jako kníže Pavel, slavil své padesátiny, šedesátiny a nedávno i sedmdesátiny. Dvůr dobře zná z dob, kdy šéfoval Školnímu zemědělskému podniku.

Na zmíněném Vondrově Dlouhý neslavil jen letošní sedmdesátiny, ale i padesátiny a šedesátiny. K tomuto místu má totiž své dávné vazby.

Někdejší schwarzenberský dvůr nedaleko hlubocké zoologické zahrady poznal zblízka už v 90. letech coby ředitel zdejšího Školního zemědělského podniku. V čele státní firmy, která obhospodařovala nejvíce hektarů v okrese, se zúčastnil restitucí a privatizace.

Právě z té doby plyne jeho formální i neformální vliv. Dlouhý spolurozhodoval o tom, kdo tento majetek v atraktivní jihočeské lokalitě kolem hojně navštěvovaného hlubockého zámku získá. Sám s oblibou říká, že on sám nevlastní nic, ale není rozhodně bez zajímavosti, že státní nemovitosti se velmi často dostaly do okruhu jeho známých.

Čekal by mě kriminál

Dodnes se spekuluje, zda Dlouhý v některé z firem nefiguruje jako tichý společník. „Já nemám nic,“ ubezpečuje znovu. Prý si ani nemohl dovolit něco zprivatizovat, když byl v roli ředitele Školního zemědělského podniku pět let na straně těch, kdo majetek vydávali. „To by mě čekalo možná 15 let kriminálu,“ poznamenal ke své dřívější roli.

Rozsáhlý historický dvůr Vondrov, jenž dnes slouží k ustájení a výcviku koní, vlastní nyní firma Agriprod CZ. Té samé společnosti patří v centru Hluboké třeba hotel Podhrad a vedlejší Knížecí dvůr. A také samotná restaurace Hubert, kde s Dlouhým trávíme páteční podvečer. Jako skutečný majitel firmy Agriprod CZ je v evidenci přitom uveden místní podnikatel Karel Hájek, předseda představenstva, přičemž Dlouhý při rozhovoru nezastírá, že jej zná.

Asi minutu po této epizodě do restaurace k Hubertovi dorazí další host – holohlavý muž středního věku, který se představí jako Karel Hájek. „To je ale jiný Karel Hájek, je to jeho syn,“ naklání se nad stolem a polohlasem vysvětluje shodu jmen „předsedající“ Dlouhý.

Přestože se rád prezentuje jako nemajetný, o jeho rodině to rozhodně neplatí. Fakticky se svými blízkými disponuje miliardovým jměním.

Jeho manželka totiž drží podíl v holdingu Rybářství Třeboň, pod který patří největší české rybníky. Je to svého druhu největší firma na sladkovodní ryby v Evropě se zhruba 12 tisíci hektary vodních ploch, z toho 11 tisíc má v majetku.

Rybářství Třeboň? Stejně to zdědí syn

Z evidence skutečných majitelů lze přitom dovodit, že Jana Dlouhá má nyní téměř 38 procent akcií a podle všeho je největší akcionářkou Rybářství Třeboň. Dlouhý sám je „jenom“ členem představenstva.

I Dlouhý v rozhovoru nakonec poprvé otevřeně přiznal, že choť drží takto významný podíl, kolem 40 procent. A nakonec připouští, že je vlastně úplně jedno, na koho z jeho blízkých je majetek napsán. Jak poznamenal, „stejně to nakonec zdědí syn“.

Vysvětluje také, proč jej zlákaly právě rybníky. „Ačkoli tohle podnikání není moc ziskové, je neopakovatelné. Nikdo už tady nový Rožmberk nepostaví,“ poodhalil hlubocký boss skryté kouzlo rodinné investiční strategie.

Došlo i na otázky zdravotního rázu. Objevily se totiž i spekulace o Dlouhého vážných potížích, které ale předseda hlubocké ODS popírá. Prý měl jen určité problémy s páteří. Pravou paži má nyní zatejpovanou. Stěžuje si na chronickou bolest ramene, která mu brání, aby se věnoval své oblíbené myslivosti.

„I když už nemůžu střílet, stejně na hony chodím. Je to vždycky velká společenská událost,“ líčí. O den dříve se na honu prý potkal například se známým ortopedem Pavlem Dunglem.

Foto: Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v ČR Snímek z roku 2017: do restaurace Hubert zavítal ázerbajdžánský velvyslanec Farid Shafiyev (druhý zprava). Zcela vpravo je dlouholetý starosta města za ODS a senátor Tomáš Jirsa. Setkání se zúčastnil i podnikatel Elchin Kazimov (vlevo), který patří do okruhu osob blízkých Pavlu Dlouhému (v bílé košili vedle Kazimova).

Tříhodinové povídání se šéfem hlubocké ODS a místostarostou Pavlem Dlouhým se od soukromého byznysu ve finále opět stáčí k politice. Přišla totiž řeč i na jihočeského hejtmana Martina Kubu, který je považován za odchovance Dlouhého.

I Kuba se přitom netají jistým kritickým pohledem na fungování Fialovy vlády, byť do otevřeného střetu se zatím nikdy nepustil.

Spekuluje se, že by právě on mohl po případném Fialově pádu nynějšího předsedu ODS vystřídat a třeba i vytvořit novou koalici s podobně byznysově orientovaným hnutím ANO. Není bez zajímavosti, že sám šéf hnutí ANO Andrej Babiš označil Kubu opakovaně za podstatně vhodnějšího adepta na premiérský post.

Dlouhý nechce jasně říct, zda by koalici s ANO podporoval, či odmítal. Jak říká, „s Andrejem se nikdy moc v lásce neměli“, ale zároveň podotýká, že v politice je dobré se držet pravidla nikdy neříkej nikdy. Co se týče města Hluboká nad Vltavou, na radnici se jim prý už dávno osvědčila široká koalice.

A do té současné je zapojeno i Babišovo hnutí, v radě města má dva zástupce. „Sedává tu předseda ČSSD i předseda ANO. Není v tom žádný problém,“ popisuje, kdo také za ním chodí do restaurace Hubert.

Kuba by měl zůstat

Kdyby prý ale hejtman Martin Kuba měl skutečně skrytý úmysl postavit novou českou vládu s ANO, už to podle Dlouhého mohl dávno udělat i na krajské úrovni či na českobudějovickém magistrátu. „Vzhledem k tomu, že to zatím neudělal, je zřejmé, že to jsou spíše pomluvy, jak jej oslabit. Já mu ale do hlavy nevidím,“ říká Dlouhý na adresu Kuby a případné nové koalice.

Sám by si prý přál, aby Martin Kuba v čele Jihočeského kraje zůstal i v dalším období a do Prahy neodcházel. Prý proto, že až přijde skutečná ekonomická krize – jakou on osobně určitě očekává – bude třeba člověk Kubových kvalit v jejich vlastním regionu. V souladu se strategií bližší košile než kabát. „Nebo vy snad znáte lepšího politika, který by jej na místě jihočeského hejtmana mohl nahradit?“ klade Dlouhý řečnickou otázku.