Varovný signál pro Stanjuru: přehlasovali ho „jeho“ ministři, ozval se i Kuba

Stanjura – v rámci narativu hledání úspor a zmenšování rozpočtového deficitu – se schválením „evropské“ půjčky podle zjištění Seznam Zpráv nesouhlasil. Jeho postoj na vládě podpořil i předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, ani to ale kabinet nepřesvědčilo.

Stanjura potvrdil, že jeho pohled se v dané věci s názorem ostatních členů kabinetu liší. „To, že vás někdy přehlasují kolegové na vládě, se asi někdy stane každému ministrovi, takže to nevnímám nijak fatálně. Můj názor, který jsem na zmíněném zasedání vlády prezentoval a hájil, byl samozřejmě podložen fakty a experty – nejen z Ministerstva financí,“ řekl Seznam Zprávám.

„Snažil jsem se tehdy přesvědčit své vládní kolegy, že tato půjčka zvýší deficit státního rozpočtu, že nejde o žádný dar a bude nám navíc poskytnuta na základě velmi přísných podmínek. Můj názor byl, že když už si máme na nějaké projekty půjčit a podpořit je, tak to máme udělat bez podmínek na trhu, a ne s tvrdými podmínkami,“ dodal 1. místopředseda ODS.

Bývalý viceguvernér ČNB Hampl, který Stanjuru na jednání vlády podpořil, nechtěl odlišné pohledy ministrů na půjčku komentovat. „Potvrdím pouze to, že vaše informace je správná,“ napsal šéf Národní rozpočtové rady Seznam Zprávám.

Takové kroky je třeba správně komunikovat, což je věc, za kterou bývá vláda kritizována. Uvědomují si to i někteří vysoce postavení členové ODS, například šéf Asociace krajů Martin Kuba.

Ten se na červnovém jednání Výkonné rady ODS dostal s ministrem financí do názorové výměny. Kuba upozorňoval, že nebudou-li koaliční strany rozpočtové kroky lidem přesvědčivě vysvětlovat, může to občanské demokraty poškodit příští rok ve volbách.

„Jsem v politice tak dlouho, že nemám pocit, že bych měl komunikovat to, co si říkáme na Výkonné radě ODS. Vnitrostranické platformy jsou pro to, aby si takové věci lidi normálně řekli. Od toho je výkonná rada uzavřená,“ nechtěl Kuba komentovat detaily zjitřené debaty se Stanjurou, který dotazy na nastalou situaci nechal rovněž bez komentáře.