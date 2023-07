Oběd zdarma neexistuje. Půjčka z Bruselu zvýší dluh i schodek veřejných financí

Neexistuje nic jako oběd zdarma. Není možné tentýž oběd sníst a zároveň si ho nechat na zítra. Jenže právě o to se Česká republika pokouší, když v jeden okamžik oznamuje záměr ozdravit veřejné finance a současně si vzít půjčku od Evropské komise. Shodou okolností oboje v plus minus stejném objemu. Nad výhodností úvěru z Bruselu se proto vznáší řada otazníků.

Jenže o několik týdnů později se ukázalo, že ona deklarovaná spořivost má své ale. To, když vláda dokončovala diskuzi o tom, zda si má Česko vzít půjčku od Evropské komise z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF - Recovery and Resilience Facility). Půjčka nakonec dostala od kabinetu v červnu zelenou a Česko projeví zájem půjčit si přes 137 miliard korun. Shodou okolností jde jen o mírně nižší částku, než o kterou má v příštích dvou letech dojít ke snížení schodku tuzemských veřejných financí.

Unijní peníze mají být využity k financování především dekarbonizačních či digitalizačních projektů. Necelé dvě třetiny (cca 85 miliard) si česká vláda půjčí na to, aby sama dál tyto peníze přepůjčovala, zbylá třetina (cca 52 miliard) pak znamená půjčku na udělování dotací. Ano, zní to paradoxně, vláda na jedné straně oznámila škrtnutí národních dotací o 55 miliard korun, aby za několik týdnů schválila, že si zhruba stejnou částku půjčí v Bruselu na poskytování dotací.

Je nabíledni, že vedle silné nerovnováhy veřejných financí naše země trpí ještě nezanedbatelným vnitřním dluhem. Tedy, že česká ekonomika je do značné míry podinvestovaná, a to především v některých důležitých sektorech. Každého nejspíše napadne nekompletní dálniční a železniční síť, potřeba masivních investic v energetice (jádro či obnovitelné zdroje) nebo nedostatečná kapitálová vybavenost podniků a domácností související s již zmíněnou zelenou transformací.

Je však třeba si nalít čistého vína a být si vědomi všech důsledků. A také si vyjasnit priority a nesnažit se chytat dva zajíce, kteří se rozutekli do různých stran. Tedy konsolidovat veřejné rozpočty a zároveň plánovat nárůst veřejného zadlužení pod dojmem, že když si budeme půjčovat od Evropské komise, je to jakýsi jiný, možná lepší dluh.

Z debaty se totiž téměř vytratila úvaha, co „půjčka z Bruselu“ bude znamenat pro české veřejné finance, jak ovlivní veřejné zadlužení či manévrovací prostor naší vlastní fiskální politiky. V první řadě je třeba jasně a nahlas říci, že půjčka znamená dodatečný dluh Česka. Vztáhneme-li jej k poslednímu známému nominálnímu HDP, vzroste veřejný dluh o více než dva procentní body.

Půjčka dále dopadne na hospodaření veřejných financí v letech 2024 až 2026, kdy má být čerpána, a to negativně. Schodek veřejných rozpočtů bude v případě rovnoměrného čerpání každoročně vyšší o 0,2 až 0,6 procenta HDP, v závislosti na tom, zda ony dvě třetiny půjčky česká vláda půjčí pouze soukromým subjektům, jako jsou firmy a domácnosti (0,2 procenta HDP), nebo jiným veřejným institucím, jako jsou kraje a obce (0,6 procenta HDP).

V neposlední řadě je třeba upozornit, že půjčka z Bruselu bude omezovat jiné výdaje, které by jinak Česká republika realizovala či mohla realizovat, a to z jednoduchého důvodu. Půjčka je již totiž obsažena v takzvané Rozpočtové strategii, jež tvoří závazný a nepřekročitelný rámec výdajů, které český erár může až do roku 2026 utratit.