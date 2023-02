Okamura: Rozpoutáme dosud největší obstrukce

Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že jeho hnutí udělá vše pro to, aby přijetí zabránili.

„Jsme připraveni obstruovat týdny, klidně i měsíce. Dáme do toho úplně vše. Chceme to koordinovat s hnutím ANO. Rozpoutáme největší obstrukce dosud, jen já mám připravené vystoupení na více než sto stran. Je potřeba vládě vysvětlit, že okrádání příjemců důchodu o slíbené peníze je nepřijatelné,“ popsal Seznam Zprávám, jak bude vypadat jednání Sněmovny příští týden.

Během dnešního dne by se kvůli obstrukcím měl Okamura sejít s šéfkou poslaneckého klubu ANO Alenou Schillerovou. Bývalá šéfka státní kasy předem upozornila, že ale večerní jednání nechce.

„Jestli se bude jednat i v noci, nebo ne, to je jen na pětikoalici. Za naší vlády noční jednání zvykem nebyla, přestože například EET tehdejší opozice obstruovala téměř rok,“ uvedla Schillerová a popsala, jak chce ohledně obstrukcí postupovat.

„Pokud bychom jednali nonstop, netrvalo by to déle než několik dnů, ale zejména kvůli zaměstnancům Sněmovny jsme respektovali konce jednacích dnů. Jednání přes noc tedy nepodpoříme, jsme ale připraveni tu být, dokud to bude třeba, a tomu podvodu na seniory zabránit. Strategii klubu ale veřejně sdělovat nebudu.“