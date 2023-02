Odchod PR tváří z ANO? Nemáme teď pro ně práci, říká Schillerová

„Lidsky mi budou chybět, ale v hnutí ANO by teď úplně nenašli uplatnění,“ říká k tomu pro Seznam Zprávy šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová.

Byla to vzájemná dohoda. Dokonce se tímto směrem uvažovalo už dopředu – buď by tým odešel na Hrad, kdyby se prezidentské volby vyhrály, nebo je potřeba ho redukovat. Asi jsme to neříkali navenek formálně, ale tahle úvaha tam byla.