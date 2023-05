Odstranění nelegálních billboardů by mělo být snadnější

Cílem podle Blahy je zachovat současný stav. Sněmovna schválila i další Blahův návrh, aby pro ŘSD platila výjimka z případné exekuce. Na ŘSD by se v takovém případě neměl vztahovat zákaz nakládání s majetkem. Pokud by nebylo možné takovou výjimku uplatnit, znamenalo by to podle poslance Blahy nemožnost hospodařit se svěřeným majetkem.