Boj s nelegálními billboardy: Firma se infiltrovala mezi aktivisty

„Tlačil na to, aby se to odehrálo co nejdřív. My jsme se původně dohodli na tom, že se půjdeme podívat na ty billboardy v pondělí. A on mi už někdy v sobotu psal, jestli nemám čas, že by se mu to hodilo v sobotu. Já jsem mu říkal, že nemůžu, že mám jiné aktivity. Domluvili jsme se na pondělí, ale v neděli zase otravoval, jestli nemůžu v neděli a že je hrozně natěšený, jak už to chce mít rozebrané. Jaký je důvod, nevím. Možná všichni z té party museli někde čekat na tu akci a prostě nechtěli čekat dva dny,“ popisuje Jan.