Odtáhnout jako auto. Vzniká zákon proti nelegálním billboardům

Poslanec Ondřej Lochman (STAN) chystá změnu zákona, která má zatočit s nelegálními billboardy.

Byznys s reklamními poutači v ochranném pásmu českých silnic dostal letos v lednu další tragický rozměr: řidič osobního auta po nárazu do jednoho z nich zemřel.

„Ti ha*zlíci proto, aby získali načerno peníze, ohrožují životy lidí na silnicích. Plus nám zaneřádí veřejnou plochu. A kromě toho je to podvod, protože zneužívají cizí prostranství k tomu, aby si vydělali. Těch nemorálních a nezákonných věcí je hned několik,“ kroutí hlavou poslanec Lochman.

K tématu nelegálních billboardů se dostal v době starostování Mnichově Hradišti. Vadilo mu, jak problematické je zbavit město nelegální reklamy, od letáků nalepených na výloze cizích obchodů přes reklamní plachty na zábradlí až po velké billboardy u silnic.

„Když státní úředník dostane upozornění na nelegální poutač, tak nejdřív zjišťuje, jestli má majitel stavební povolení, nájemní smlouvu, výjimku ze zákazu a tak dále. Potom teprve vyzve majitele k odstranění, celé to trvá typicky čtyři až šest týdnů. Majitel reklamu přesune na vedlejší pozemek a celé to začíná nanovo,“ říká Lochman.

Poslanec by proto už letos v únoru představil návrh úpravy zákona o pozemních komunikacích, který by podobným situacím zamezil.

„Já chci ten princip otočit. Správce komunikace se musí podle všech zásad provozu na veřejných komunikací chovat tak, aby to bylo bezpečné. Návrh úpravy zákona tedy zní: správce komunikace má povinnost odstranit poutač v případě, že je v ochranném pásmu silnice, a to bezodkladně,“ říká Lochman.

Rozdíl má být v tom, kdo bude tahat za kratší konec. Zda stát, který se snaží prosazovat dodržování zákona, nebo majitel nelegálního billboardu.

„Majitel, když zjistí, že má nelegální billboard uložený někde ve skladu, by začal zjišťovat, co se stalo. Mezitím správce komunikace bude mít povinnost ohlásit správnímu úřadu: ‚My jsme to zabavili.‘ Nafotit to, zadokumentovat to a v případě, že to na té věci bude napsané, tak i komu to patří,“ popisuje Lochman.

Poslanec by rád prosadil, aby zákon „podnikatelům“ znepříjemnil obchodování s nelegální reklamou natolik, že by se jim zkrátka nevyplatilo.

„Málokomu se vyplatí to tam umístit na 14 dní a přijít o tu konstrukci. Zaplatit si ji vlastně znovu, protože tam bude manipulace, uskladnění, pokuta… Dneska firmy zneužívají toho, že tam ta reklama vydrží minimálně šest týdnů, takže se jim vyplatí si měsíc nechat zaplatit od nějaké firmy reklamu, i kdyby o ten poutač přišly,“ říká Lochman.

Zákon by tedy nelegální poutače postihoval podobně jako špatně zaparkovaná auta. Lochman si od takové praxe slibuje výrazné omezení byznysu s nebezpečnými billboardy u silnic.

„Třeba firma Eurobillboard má nějakých 400 poutačů, takže se bavíme o 400 rizikových místech, kde, když přijde vítr, tak to může letět na auto, někoho zabít nebo ublížit na zdraví,“ říká Lochman.

Když starostové končí v poutech

Poslanec STAN se nyní chystá oslovit svého kolegu, ministra vnitra Víta Rakušana. Vadí mu, že se už několik starostů dostalo kvůli nelegálním billboardům do konfliktu s policií.

Starostka Prahy-Petrovic Olga Hromasová (STAN) byla náhodou svědkem toho, jak muži najatí Antonem Fischerem, jedním z nejkontroverznějších provozovatelů billboardů v Česku, instalují poutač na pozemku její obce. Zavolala městskou i státní policii, ta ale nezasáhla.

„Oni policistům řekli, že jsou najatí a mají to tam prostě instalovat. Zavolali přímo pana Fischera a ten řekl, že tam má nájemní smlouvu, ať to tam nainstalují, což se také stalo,“ popsala Seznam Zprávám Hromasová.

Jak se později ukázalo, žádná nájemní smlouva neexistovala. Po měsících zdlouhavého jednání s úřady se dostavil očekávaný výsledek – firma přemístila billboard na vedlejší pozemek, který spadá pod Prahu 11.

Její kolega, starosta Čestlic Martin Diviš (Společně pro Čestlice), dopadl o poznání hůř. Poté, co krajská správa odvezla nelegální billboardy z obecního pozemku, se jeden z nich objevil druhý den na pozemku znovu. Starosta proto řekl obecním zaměstnancům, aby billboard rozebrali a uskladnili.

„Když přišli techničtí pracovníci obce, hned na místo přijel pan Anton Fischer, který už tady kroužil a hlídal si, kdo mu rozebírá billboardy,“ popsal redakci starosta Diviš. Technici zavolali starostu, Fischer zavolal policii.

„Policistům jsem ukazoval vydanou výzvu, říkal jsem jim, že pan Fischer to neodstranil, že jsem se domluvil s cestmistrem a že to tedy odstraňujeme my, že to uchováme, aby si to mohl nepoškozené vyzvednout,“ popisuje starosta.

Všechno ale dopadlo jinak. Zaměstnanci radnice museli billboard uvést do původního stavu a starostu policisté odvezli na obvodní oddělení k podání vysvětlení kvůli zásahu do cizího majetku. Fischerovi přitom před úřady a soudy tvrdí, že s nebezpečnými konstrukcemi billboardů nemají nic společného.

„My neprovozujeme billboardy, my máme na těch stojanech pronajaté reklamní plochy. Jsme reklamní agentura, máme databázi různých dodavatelů reklamních ploch, které sdružujeme a přeprodáváme koncovým zákazníkům,“ popsal pro Seznam Zprávy Oliver Fischer, dnešní jednatel společnosti Eurobillboard Group, ze které jeho otec Anton Fischer loni odešel.

Notičky pro policii

Nejhorší zkušenost má místostarosta Brandýsa nad Labem Patrick Zandl (Piráti). Ještě jako řadový zastupitel obce se pokusil vyhodit jeden z billboardů Antona Fischera. Pro Deník N situaci popsal tak, že si šel zaběhat, všiml si větrem převráceného billboardu a jal se odklízet větrem utrženou plachtu.

„Dojelo mě auto a když jsem to ukládal ke kontejnerům, zezadu mě vzali po hlavě. Někdo mě začal škrtit, povalil mě na zem a začal do mě kopat. Zmlátili mě a omdlel jsem,“ řekl Zandl Deníku N.

Na místo přijeli policisté, politika zadrželi a odvezli na služebnu. Úřady s ním zahájili přestupkové řízení kvůli údajné krádeži a poškození cizí věci, zatímco chováním „security služby“ se policie vůbec nezabývala.

„Co se týče fyzického útoku, žádnému takovému incidentu či napadení nebyla policie přítomna a ani na místě oznamovatel či muž, který měl plachty odstraňovat, o této skutečnosti policisty neinformoval. Žádné oznámení o fyzickém napadení jsme nepřijali ani následně, kdy byly obě zúčastněné osoby vyslechnuty,“ uvedla pro Deník N mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Zandl to ale popisuje jinak – údajně si stěžoval už na místě zásahu a počítal s tím, že policie incident prošetří.

„To mi přijde úplně mimo. Někdo koná za tu samosprávu, snaží se to odstranit, protože to hyzdí veřejné prostranství a může to být nebezpečné. Takového člověka policie odvede na služebnu. Zákon nechrání ty slušné, kteří vymáhají právo občanů, ale chrání ty, kteří ho zneužívají,“ říká Lochman o patáliích několika starostů. Policisté by podle něj měli dostat od ministerstva metodiku, jak v takových případech postupovat.

Návrh změny zákona, který zrychlí odstraňování billboardů od českých silnic, by poslanec rád představil ještě letos v únoru. Poslanci se tak jako tak chystají letos v zimě přepsat zákon o pozemních komunikacích, ovšem z jiného důvodu – Česko potřebuje transformovat Ředitelství silnic a dálnic na státní podnik. Aby se to stihlo co nejdříve, panuje politická dohoda, že se k novele zákona nebudou přidávat žádné další změny.

Je tedy možné, že Lochman se svojí snahou letos v únoru ještě neuspěje. Na podzim by ale vláda měla zákon o pozemních komunikacích otevřít znovu.