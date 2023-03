Opozice tepe prezidenta: Hodil důchodce přes palubu

„Pan prezident promarnil první velkou příležitost, jak spojit společnost. Je to škoda. A hlavně velké zklamání. Ale nevzdáváme to, za důchodce budeme bojovat dál,“ napsal po rozhodnutí Pavla na twitter předseda hnutí ANO a jeho soupeř z prezidentské volby Andrej Babiš.

Ten prý už dříve v možnost podat ústavní stížnost oslovil představitele hnutí ANO. Na podání ústavní stížnosti je totiž potřeba minimálně 40 poslanců, SPD jich však má jen 20. „Pro podání je důležité, aby mělo co největší váhu a legitimitu. Vyzval jsem je proto, aby s námi v tomto táhli za jeden provaz, aby si nehráli jen na svém vlastním písečku. Uvidíme, co nám odpoví,“ uvedl Okamura.

Prezident Pavel na tiskové konferenci uvedl, že pokud by opoziční hnutí ústavní stížnost nepodala, přistoupil by k tomu sám. Podobně reagoval třeba i senátor z ODS Raduan Nwelati, který Seznam Zprávám napsal, že prezident postupoval přesně tak, jak on postupoval v Senátu. „I já mám velmi silné pochybnosti o ústavnosti tohoto zákona a přesto jsem zákon pro jeho ekonomickou a sociální nutnost podpořil s tím, že je nutné, aby ústavnost prověřil Ústavní soud. I já jsem připraven se připojit k žalobě, pokud by hnutí ANO tuto žalobu nepodalo,“ uvedl.