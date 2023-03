Pekarová: Jsem pro zmražení platů poslanců, ale ne na pět let

Pět let, jak opakovaně navrhuje hnutí ANO, je ale podle ní dlouhá doba a vedlo by to k tomu, že za pět let poslanci budou řešit to samé. „Ve chvíli, kdybychom to udělali na pět let, nakumulovalo by se zvýšení o desítky procent,“ připomněla s tím, že budoucí poslanci a poslankyně by v příštím volebním období opět museli otevřít diskuzi, jak sami sebe ohodnotit.