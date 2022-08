Pětitisícovku na dítě zatím dostalo necelých 130 tisíc rodin

Úřady práce poslaly rodinám dosud 128 300 pětitisícových příspěvků na děti. Na svém twitteru to dnes oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Příspěvek na dítě do 18 let je pro rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého. Vláda chce dávkou zmírnit dopady inflace. Automaticky podporu dostávají domácnosti, které v červnu pobíraly dětské přídavky. Zatím příspěvek od státu tedy obdržely dvě pětiny z dětí, které na něj mají automatický nárok.

„128 338 jednorázových příspěvků na dítě už odešlo na účty rodičů, kteří pravidelně čerpají přídavek na dítě, je to pomoc těm nejohroženějším domácnostem,“ uvedl Jurečka.

Dodal, že za týden ministerstvo na svém webu „spustí žádosti“ pro ostatní rodiny s loňským hrubým příjmem do milionu. Fungovat by měl on-line formulář. Žádat by mělo být možné i v takzvaných Czech Pointech.

V červnu úřady vyplatily 302 600 přídavků na děti. Dosud tedy odeslaly 42 procent z pětitisícových příspěvků, které mají poskytnout automaticky. Podle podkladů k zákonu by jednorázovou podporu 5000 korun mohlo v Česku získat celkem 1,6 milionu dětí.

Ty s dětskými přídavky, které jsou z domácností s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima, tak tvoří necelou pětinu z nich. Zbývající rodiny budou mít na podání žádosti rok. Peníze by jim pak měly dorazit do konce dalšího měsíce po rozhodnutí o přiznání částky. Výdaje budou činit asi 7,8 miliardy korun.

Podle zákona je příspěvek na dítě, kterému 1. srpna nebude ještě 18 let. Stát dávku vyplatí i na děti, které se od srpna do konce roku teprve narodí. Nárok na 5000 korun od státu má dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady.

Do milionového příjmu se započítává nejen výdělek ze zaměstnání a podnikání. Zahrnují se i nájmy a ostatní příjmy, které se v Česku daní.