Plán koalice, jak protlačit úsporný balíček: opozici hrozí zkrácením prázdnin

Naposledy si je poslanci ve velkém „užili“ na přelomu února a března. To opozice na pět dnů zablokovala Sněmovnu při schvalování snížení letní valorizace důchodů. Podle šéfky klubu ANO Aleny Schillerové šlo o nejdelší nepřetržité jednání dolní komory za poslední tři volební období - protáhlo se až do soboty.

A všechno ostatní se podle něj bude teprve psát do paragrafového znění. „Předpokládáme, že na vládě to bude projednáno do konce roku a ve Sněmovně v první polovině příštího roku s tím, že účinnost změn bude většinou od 1. ledna 2025. A něco později,“ dodal.

„Pak jsou změny u OSVČ a dohody o provedení práce a u nemocenské, to zadáváme jako subdodávku Ministerstvu financí v rámci konsolidačního balíčku a tam je plán, že má první čtení proběhnout před prázdninami, do půlky července,“ uvedl Tomáš Machanec, ředitel odboru sociálního pojištění na MPSV.

I debata o důchodové reformě by ve Sněmovně měla začít už před prázdninami. Konkrétně změna valorizace penzí a změny týkající se předčasného odchodu do důchodu.

„Nejlepší by bylo, aby - když my máme balíček za 94 miliard - přinesli také balíček na 94 miliard a bavili bychom se o tom, který je lepší. Oni ale nepřinesli nic. Dávají nám úlohu, která se nedá splnit. Říkají nám ‚nezvyšujte příjmy‘. To slyšíme pořád. U každého zákona nám říkají ‚zvyšte výdaje‘. A současně máme snížit deficit. To fakt nejde. To není o politice, to jsou počty prvního stupně základní školy,“ podotkl Stanjura.