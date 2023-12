Policejní generál bude muset vysvětlit, proč se nechal pozvat na lov jelenů

Policejní ředitel, povýšený nedávno do hodnosti brigádního generála, dar přijal, přestože Etický kodex Policie ČR před podobným jednáním varuje. Mimo jiné se v něm píše, že policista je povinen „odmítnout dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím by mohlo dojít k ovlivnění výkonu služby“.

První takzvanou bezpoplatkovou povolenku dostal Lansfeld do vojenského újezdu Libavá od Vojenských lesů a statků už v lovecké sezoně 2019/2020. Na Libavé podle informací Seznam Zpráv tehdy ulovil jelena, za kterého by podle aktuálně platného ceníku zaplatil 48 tisíc korun.

Landsfeld to ale za přijetí daru nepovažuje. Vylučuje, že by v jeho případě šlo o nějakou protislužbu. „Já vám rozumím, kam tím směřujete, ale vůbec nic takového – jakože recipročně něco za něco – to nebylo. Prostě někdo vám nabídne možnost, kterou jsem s radostí využil, protože pro mě to není ani jakoby dar, je to spíš myslivecký zážitek,“ uvedl pro Seznam Zprávy.