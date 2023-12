Ředitel policie se nechal pozvat na jeleny za 169 tisíc. Divné mu to nepřijde

Kdyby je měl uhradit ze svého, musel by za ně zaplatit 169 tisíc korun. Taková je totiž tržní cena dvou jelenů, jejichž odstřel věnoval vysoce postavenému policejnímu funkcionáři státní podnik Vojenské lesy a statky.

Policejní ředitel povýšený čerstvě do hodnosti brigádního generála dar přijal, přestože Etický kodex Policie ČR před podobným jednáním varuje. Mimo jiné se v něm píše, že policista je povinen „odmítnout dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím by mohlo dojít k ovlivnění výkonu služby“.

Jak vyplynulo pátrání Seznam Zpráv, generál Landsfeld dostal první takzvanou bezpoplatkovou povolenku do vojenském újezdu Libavá od Vojenských lesů a statků už v lovecké sezóně 2019/2020.

Na Libavé tehdy ulovil jelena, za kterého by podle aktuálně platného ceníku zaplatil 48 tisíc korun (trofej byla oceněna na 162,8 bodu). Druhý jelen – ze sezóny 2021/2022 – byl ještě hodnotnější. „Neprivilegovaný“ lovec by za něj zaplatil 121 tisíc korun (189,1 bodu).

Tomáš Landsfeld oba úlovky v rozhovoru pro Seznam Zprávy přiznal. „Byl to dvanácterák. Trofej mám na půdě, protože v současné době ji nemám ani kam dát,“ uvedl ke druhé, hodnotnější trofeji. Na lov prvního jelena se pak rozpomněl až se zpožděním – tuto trofej doma prý už nemá, věnoval ji kamarádovi.

Jako přijetí daru však Tomáš Landsfeld možnost střílet zvěř zdarma nevnímá. Jeho slova ukazují, že o tom totiž nepřemýšlí jako vysoce postavený policejní funkcionář, ale jako myslivec – a mezi těmi to tak prý chodí. Zvou se, říká Landsfeld, do svých honiteb navzájem.

Kompletní soupisku dalších lovců, kterým Vojenské lesy a statky darovaly za posledních 10 let odstřel zvěře zadarmo, žádala redakce už v září, ale státní podnik informace z větší části odmítl poskytnout s odkazem na ochranu osobních údajů.

Snímek z letošního května: Prezident Petr Pavel povyšuje Tomáše Landsfelda do hodnosti brigádního generála policie.

Ačkoli policejní etický kodex naznačuje, že přijímání darů a privilegií může být pro policejní službu problematické, olomoucký policejní ředitel vylučuje, že by v jeho případě šlo o nějakou protislužbu.

„Já vám rozumím, kam tím směřujete, ale vůbec nic takového – jako že recipročně něco za něco – to nebylo. Prostě někdo vám nabídne možnost, kterou jsem s radostí využil, protože pro mě to není ani jakoby dar, je to spíš myslivecký zážitek. Že si můžete ulovit evropského jelena, který je unikátní v tom, že se na našem území vyskytuje takový chov,“ reagoval Landsfeld, který je členem Mysliveckého spolku Fryčovice na Frýdecko-Místecku, kde zastává i funkci předsedy revizní komise.