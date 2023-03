Velitel posílal Ševčíka z demonstrace na služebnu, popsal policejní šéf

„My jsme v souvislosti se shromážděním zajistili 20 lidí, zpravidla pro neuposlechnutí výzvy nebo jiná protiprávní jednání. V sedmi případech jsme zahájili úkony trestního řízení. Dvakrát to bylo v souvislosti s projevy v průběhu shromáždění před Národním muzeem, v jednom případě projev sympatií k hnutím směřujícím k potlačování práv a svobod člověka. Ve druhém případě pro trestný čin podněcování k trestnému činu,“ dodal Vondrášek.

Incident se stal v sobotu 11. března, kdy se několik stovek účastníků protivládní demonstrace na Václavském náměstí pokusilo vniknout do budovy muzea a strhnout z ní ukrajinskou vlajku. Policie zajistila 20 lidí, tři policisté byli zraněni. Následně odmítla tvrzení, že by konfliktní situaci rozdmýchávala. Uvedla, že k použití donucovacích prostředků přistoupila až v době, kdy někteří účastníci stupňovali svoji agresivitu a nereagovali na opakované výzvy. I ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) následně zákrok označil za profesionální.

Do incidentu se zapojil i děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík, což byl jeden ze spouštěčů sporu o jeho setrvání ve funkci. Ševčík tvrdí, že pouze doprovázel muže zbitého policií. Vondrášek k tomu dnes řekl, že Ševčík na místě mluvil s jedním z velitelů zásahu a ten mu sdělil, že pokud byl svědkem protiprávního jednání, má to jít nahlásit na nejbližší služebnu do Krakovské ulice. „To se nestalo,“ konstatoval policejní šéf.