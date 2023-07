Politická smolařka roku. Utekla od SPD k Trikoloře a ty se spojily

Když Václav Klaus ml. po odchodu z ODS zakládal Trikoloru, podařil se mu strategický kousek.

Ve Sněmovně „odloudil“ jednu z poslankyň Tomia Okamury Terezu Hyťhovou, která se tak zařadila do jeho miniklubu přeběhlíků. S ní byli tři – vedle Klause ještě současná předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, rovněž bývalá politička ODS.

Nyní tato historka z roku 2020 jednu z nejmladších poslankyní minulého volebního období dohání.

V Trikoloře zůstala, a v současnosti je dokonce její místopředsedkyní. Jenže Trikolora sama nedokázala ve volbách uspět, našla si proto nového politického partnera – SPD Tomia Okamury.

Žabomyší války

Tereza Hyťhová by se přitom ráda vrátila do politiky, a to už třeba v krajských volbách v roce 2024. Uvažuje ale i o sněmovních volbách v roce 2025.

„V tuto chvíli bych ten zájem samozřejmě měla, protože mě ta práce naplňovala a myslím si, že ještě jsem dost mladá, mám dost energie. Takže proč ne,“ říká Seznam Zprávám nyní 28letá Hyťhová.

„Situace samozřejmě není úplně zalitá sluncem, na druhou stranu už jsem se s lidmi z SPD bavila na normální lidské úrovni, takže si nemyslím, že by to bylo až tak špatné,“ dodává.

Podle ní by se měly obě strany zabývat tím, co je podstatné – tedy pokusit se porazit kabinet Petra Fialy (ODS). „A tohle všechno bychom měli odsunout stranou, na spory se vykašlat. Jsou to žabomyší války před iks lety,“ dodává.

Jenže právě ony „žabomyší války“ nejsou, dle zjištění Seznam Zpráv, mezi politiky SPD zapomenuty. A to přesto, že již v době, kdy Trikolora a SPD jednaly o spolupráci, zveřejnila Hyťhová na sociálních sítích příspěvek, ve kterém veškerá svá historická obvinění vzala zpět.

„Podnikatelská podstata SPD“

O čem je řeč? Poté, co mladičká poslankyně přešla k Trikoloře, pustila se do boje se svou původní partají. Když opouštěla SPD, tak napsala na sociální sítě, že ji k tomu vede „skutečná podnikatelská podstata SPD“.

„Politiku vnímám jako souboj hodnot a hájení názorů, nikoli jako způsob obživy nebo pěstování ega některých jedinců,“ popisovala, jak SPD vnímá.

S kritikou nešetřila ani směrem k politikům v regionu, ze kterého pochází. O současném šéfovi SPD v Ústeckém kraji Dominiku Hankovi například řekla, že se jí snažil zbavit z obavy, že by mohl přijít o své politické výhody, zejména služební vůz. Hanko působí jako krajský zastupitel v uvolněných funkcích.

Na jaře roku 2021 dokonce poslala na svého bývalého stranického šéfa Tomia Okamuru podnět k mandátovému a imunitnímu výboru Sněmovny, že na ni křičel a zakazoval političkám SPD se s ní bavit. Žádala za to omluvu. Téma se dokonce dostalo na plénum Sněmovny, kde Hyťhovou hájil přímo Václav Klaus ml.

Nic není zapomenuto

Hanko nyní Seznam Zprávám napsal, že angažmá Hyťhové na společné kandidátce s SPD nakloněn není, ale rozhodovat bude většina. „Když odcházela z SPD, tak o mně veřejně nemluvila hezky a do dnešního dne se mi ani veřejně neomluvila,“ líčil krajský šéf SPD.

Ostatně, když zhruba před dvěma týdny pořádalo SPD v Ústí nad Labem mítink, účastnila se ho i Tereza Hyťhová. Politici SPD pak Seznam Zprávám popisovali, že bylo znát, že příkopy zakopány rozhodně nejsou.

Obdobně jako Hanko reagoval předseda sněmovní frakce a druhý muž hnutí Radim Fiala. I on říká, že o Hyťhové rozhodne hlasování straníků. „Pokud by se kraj zeptal mě, jak to vidím, tak bych jim dal doporučení, aby pro ni nehlasovali,“ uvedl. Tomio Okamura na otázky ohledně budoucnosti své exposlankyně neodpověděl.

O budoucnosti Hyťhové pak může rozhodnout ještě jedno hledisko, a to jak silnou pozici bude mít ve společném partnerství s SPD šéfka Trikolory Zuzana Majerová. Ta Seznam Zprávám řekla, že Hyťhová má její podporu.