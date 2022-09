„Politický proces.“ Babiš před soudem k Čapímu hnízdu promluvil ve Sněmovně

Ve chvíli, kdy se opřel do vicepremiéra Ivana Bartoše (Piráti), začal mu do toho mluvit předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Jasně, Michálek. To je on, ten psychopat, který šel do spisu. Nemocnej člověk antibabišem, měl by se léčit,“ spustil Babiš a předsedající schůze Věra Kovářová (STAN) se ho marně snažila zklidnit, včetně prosby o mírnění výraziva.