Politik ANO způsobil vážnou nehodu a ujel. Soud trestní stíhání zastavil

Sedmašedesátiletý Jaroslav Kuchař, zastupitel ANO v Olomouci a bývalý profesionální voják, to ráno pospíchal. 7. srpna v sedm hodin a čtyřicet minut se svým SUV značky Nissan X-Trail nebezpečně předjížděl kamion na silnici ze Šternberka na Olomouc. Protijedoucí řidič Škody Fabie – třiadvacetiletý Marek Mikš – na posledních chvíli strhnul volant a sjel ze silnice, aby zabránil čelnímu střetu obou aut.

Fabie narazila do betonového nájezdu na polní cestu. Jejích pět pasažérů utrpělo velmi vážná zranění, se kterými se potýkají dodnes – Mikšovi rodiče a dvě sestry si z nehody odnesli zlomené obratle, zlomená žebra, pažní, hrudní i klíční kosti, tržné rány na těle, protržené tenké a tlusté střevo nebo pohmožděné plíce. Ani řidič nevyvázl bez zranění, lékaři mu mimo jiné diagnostikovali podvrknutí krční páteře.

Místní politik a bývalý voják ale nezastavil, aby jim pomohl. Naopak od místa nehody ujel a vrátil se až po delší době. Za to mu před soudem hrozilo až pět let vězení.

Kuchař se ale před soudem hájil tím, že trpí vlastními zdravotními problémy, konkrétně špatnou srážlivostí krve, kvůli které se musel po nehodě nejdříve uklidnit. Okresní soud ale trestní stíhání letos v únoru podmínečně zastavil. Politikovi pouze na jeden rok zakázal řídit.

Foto: Seznam Zprávy Klíčová pasáž usnesení o ukončení trestního stíhání.

„Obžalovaný je osobou doposud soudně netrestanou, žijící doposud řádným životem, nemá ve svém věku (ročník 1956) jediný záznam v rejstříku trestů ani evidenci přestupků. V evidenční kartě řidiče má 9 záznamů (z období let 2007–2022), řidičské oprávnění vlastní od roku 1975,“ píše se v usnesení Okresního soudu v Olomouci z 1. února 2023.

Rodina se dodnes potýká s následky

„Je to rovný úsek, na obě strany je dobře vidět. On tam vjel a vůbec nekoukal, jestli proti němu někdo jede. Srazili bychom se přibližně v polovině toho návěsu. Tak jsem to strhnul na pole. Asi po sto metrech jsme narazili do betonového můstku,“ popisuje pro Seznam Zprávy dnes už čtyřiadvacetiletý Marek Mikš.

V osudnou chvíli řídil auto, ve kterém seděla celá jeho rodina. Řidiči, kteří jeli za ním, naštěstí zastavili a zavolali pomoc. Přijeli hasiči, policie, sanitka. Záchranáři ošetřili zraněné a připravili je k transportu do nemocnice. V tu chvíli si mladý řidič všiml, že se viník nehody na místo vrátil.

„Já jsem odjížděl v sanitce společně s mladší sestrou. Když jsme nastupovali do sanitky, tak jsem viděl, že se tam motá nějaký starší pár. A říkal jsem si, že tam asi zastavil nějaký doktor. Ptal jsem se policisty, který šel kolem, a ten mi řekl, že je to ten řidič. Přijel nejméně po dvaceti minutách, možná to bylo půl hodiny,“ popisuje Mikš.

Olomoucký zastupitel ANO před soudem přiznal, že nehodu zavinil. Rodině zaplatil 130 tisíc korun odškodného nad rámec toho, co pokryla jeho pojistka. Odmítá ale, že by od nehody ujel.

„Já jsem neodjel, já jsem jel na benzinovou pumpu, protože za mnou jel kamion a já jsem nemohl zastavit. Protože mám problémy se srážlivostí krve a občas mívám částečnou ztrátu vědomí, když se rozruším, tak jsem tam musel několik minut počkat, než mě to přejde,“ řekl redakci bývalý velitel olomoucké posádky.

Dnes je členem finančního výboru a majetkoprávní komise v Olomouci. Je také místopředsedou dozorčí rady městské Vodohospodářské společnosti.

Účastníkům nehody, kteří do soudní síně dorazili jako svědci, se Kuchař omluvil. Samotný řidič, Marek Mikš, mezi nimi nebyl, a žádné omluvy se tak nedočkal. Jak sám říká, z nehody vyvázl s nejmenším zraněním, přesto se dodnes potýká s následky.

„Já osobně jsem na devadesát pět procent v pohodě, jenom noha občas pobolívá, pořád s ní musím cvičit. Taťka chodí do práce. Občas ho to pobolívá, není úplně stoprocentní. Mamka je teď v lázních, právě kvůli tomu zranění. Krční obratel jí museli operovat zepředu, má velkou jizvu na krku. Starší sestru zranění omezuje třeba při brigádě a má i potíže dlouho sedět ve škole, když má několik přednášek za sebou. Mladší sestře vyndali před Vánoci šrouby z ruky, ale pořád ji úplně nenarovná,“ vypočítává Mikš.

„Kdyby nesjel, tak bychom se možná vyhnuli“

Státní zástupce měl po doručení usnesení, tedy 14. února 2023, třídenní lhůtu na odvolání. Jak ale redakci sdělil okresní soud v Olomouci, žalobce tuto možnost nevyužil. Případ je tím uzavřený.

Marek Mikš cítí, že trest pro viníka nehody mohl být i vyšší. Poukazuje třeba na to, že Jaroslav Kuchař nasbíral v posledních letech celkem devět záznamů v evidenční kartě řidiče. To ostatně soudkyně Martina Kratochvílová zmiňuje i v usnesení, kterým podmínečně zastavila Kuchařovo stíhání.

„Sice ta zranění způsobil neúmyslně, ale má tam ty záznamy. Vjel tam s prominutím jako hov*do, nerozhlédnul se, mohlo to dopadnout daleko hůř. Jediný důvod, proč to nedopadlo hůř, byla moje reakce, protože on nevypadal, že by někam uhýbal. Přijde mi to usnesení hodně měkké,“ říká Mikš.

Navíc nevěří politikově obhajobě, že nemohl zastavit dřív a že se po dojetí na nejbližší benzinovou stanici potřeboval uklidnit.

„V první verzi tvrdil, že měl manželku nebo přítelkyni odvézt do Olomouce na nádraží. Tato verze bude na 99 % pravdivá, protože by to i časově odpovídalo. Tohle měla být jeho první výpověď u policie, alespoň nám to tak říkala kriminalistka, která to vyšetřovala,“ tvrdí Mikš.

V soudní síni ale Kuchař tvrdil něco jiného – na frekventované silnici prý neměl kde zastavit, a proto dojel až na benzínovou stanici, kde kvůli špatné srážlivosti krve musel několik minut sedět v autě, než se vypravil zpět na místo nehody.

Seznam Zprávy politika oslovily s otázkou, jak to bylo s manželkou či přítelkyní, kterou v době nehody vezl v autě a která už později na místě nehody nebyla.

„Ona šla stopovat, protože viděla, že je mi špatně a že se mnou už se nikam nedostane. Přijel jsem zpátky po deseti minutách,“ říká Kuchař.

A přestože uznává, že nehodu způsobil, následky podle něj nemusely být tak těžké, kdyby řidič Fabie lépe zareagoval.