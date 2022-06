Poslanci po peripetiích zvolili členy Rady ČT. Opozice na protest nepřišla

„Personální volby, co já pamatuju, byly ve Sněmovně vždy tajné, najednou se budou volit aklamací. Mně to připomíná, tak se volilo před rokem 1989, abychom dobře viděli, který soudruh zradil. Který soudruh zradil naši neomarxistickou ideu!“ hřímal za řečnickým pultíkem předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Dodal, že je to první krok ke konci pětikoalice. „Protože jestliže si nevěříte, začíná to být velký problém,“ řekl.