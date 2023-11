Pospíšil po sněmu TOP 09: Budu se ucházet o místo na kandidátce Spolu

Europoslanec Jiří Pospíšil nepatří do fanklubu současné předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové a nedůvěra panuje i v opačné rovině. Proto bylo překvapením sobotního sněmu, když dokázal zablokovat dohodnutou volbu místopředsedů a získat zhruba polovinu delegátů.

I když neuspěl, po volbě zářil nadšením a přiznával, že je nadmíru spokojený. Dokonce prý měl větší radost, než když byl zvolený předsedou TOP 09. „Je to můj nejlepší výsledek, který jsem v hotelu Clarion dosáhl,“ říkal delegátům v předsálí. Sváděl zde totiž politické bitvy již v době, kdy byl místopředsedou ODS.

Aktuální souboj ale nevedl jen o svou pozici v TOP 09, ale i v další politické kariéře. V rozhovoru Seznam Zprávám totiž řekl, že to bral i jako test, zda se má ucházet o místo na eurokandidátce koalice Spolu.

Před sněmem jsme mi říkal, že nejste rozhodnutý, zda budete kandidovat v eurovolbách, změnil na tom něco dnešek?

Byl to i jeden z důvodů, proč jsem se nakonec rozhodl dneska kandidovat a minimálně primárních voleb se zúčastním. Kdybych dostal například jen těch 40 hlasů, tak bych opravdu nekandidoval, to říkám na rovinu. Vůle voličů je pro mně strašně důležitá.

Kdybych neuspěl výrazně v pražských volbách, kde jsem dostal víc preferenčních hlasů než lídr Bohuslav Svoboda, tak bych dnes na radnici neseděl. Staral bych se o Museum Kampa a své projekty. To samé je pro mě test, kterým jsem tu dnes prošel, kdy cítím, že nemalá část strany má zájem o to, abych za ni mluvil, podporoval ji, byť to bude z pozice krajského předsedy a nikoliv z pozice centrálního vedení.

Co se dnes stalo na sněmu TOP 09?

Kolem mě šly celou dobu zprávy, že se jednotlivé kraje domlouvají na volební koalici, a můj odhad byl opravdu zisk kolem 50 hlasů, takže jsem váhal, jestli vůbec mám kandidovat. Teď mám velikou radost, protože ten výsledek je lepší, než jsem čekal. Pro mě to je jasný signál, že je o moji práci v TOP 09 zájem.

Jak si takové množství hlasů vysvětlujete?

Musím si to v klidu zanalyzovat. Možná proto, že lidé chtěli, aby ve vedení strany nebyli jenom lidé, kteří jsou loajální paní předsedkyni, ale chtěli možná někoho, kdo je autenticky trošku jiný. A to není nic proti paní předsedkyni, nejsem proti ní, ale názorově vedle ní. Mám na určité věci jiný názor a nebojím se to říkat.

Čeho jste chtěl svou kandidaturou docílit?

Chci TOP 09 pomáhat, jako je třeba mediální prezentace - to bych osobně dělal trošku jiným způsobem. Také jsem říkal, že kdybych byl zvolen, tak bych chtěl lépe, systematičtěji vysvětlovat vládní kroky, protože dnes čelíme obrovskému populismu a mám pocit, že mnoho problémů, které vláda má, je dáno tím, že se to úplně ne vždycky daří vysvětloval. Zní to jako fráze, ale to je třeba oblast, ve které jsem chtěl působit a mám pocit, že možná více lidí vnímá, že komunikace s veřejností není úplně naší nejsilnější stránkou.

Také jste ve svém projevu zmiňoval Miroslava Kalouska. Říkal jste, že by s ním TOP 09 měla lépe spolupracovat.

TOP 09 je opravdu jedinečná tím, že vznikla jako projekt dvou mimořádných osobností. Čím víc pozoruji politiku a jak do ní přichází noví politici, tak si více uvědomuji, jak Kalousek a Schwarzenberg jsou stále mimořádnými osobnostmi.

Uznávám, že není jednoduché s mimořádnými osobnostmi spolupracovat, sám jsem s Miroslavem Kalouskem ne vždy měl dobré vztahy. Teď mám to štěstí, že je dobré mám. Myslím si, že by se měli pokusit o to, aby byly aspoň neutrální. Pokud takový člověk přijde na náš sněm, tak myslím, že by neměl sedět někde vzadu a měl by dostat prostor pro vystoupení. Možná to tak vnímá i nemalá část delegátů, protože nemalá část lidí právě kvůli Kalouskovi a Schwarzenbergovi do té strany vstupovala.

Byla tu spíš obava, že „zlobit“ z té poslední lavice bude právě Miroslav Kalousek, a nakonec jste ten „zlobivý“ vy.

A vidíte, to jsem nechtěl.

Každopádně díky tomu, že jste ty dohody narušil, je zvolena úplně nová tvář.

Věřte tomu, z toho mám upřímnou radost. Martina Ochodnická je mladá poslankyně, má talent a já jí to přeji.

Nad tím vším, co se tu bavíme, mne napadá, zda jste si nešel sám sebe otestovat, jak si stojíte ve straně, například i po kauze Dozimetr, kterou jste také musel vysvětlovat.