Karla vystřídal Vlastík. TOP 09 má svého nového „pana nezpochybnitelného“

Co píšeme v analýze Ministr zdravotnictví řeší problémy nejprve jejich popíráním, následně hrozbou rezignace .

Výpadky léků se opakují, nový zákon o léčivech se ale ministrovi zatím nepodařilo dostat před poslance.

Spolustraníci z TOP 09 ovšem za Válkem téměř bezvýhradně stojí .

Válek funguje i jako spojka vedení strany s vládnou . TOP 09 jako jediná nemá ve vládě předsedu.

Ministr sice není příliš populární, ale je známý . To se počítá.

Navzdory image „popleteného profesora“ se projevil i jako tvrdý politický hráč .

Jeho postavení je vlastně obdobné, jako má Pavel Blažek v ODS. „Vlastík“, jak ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi z TOP 09 jeho političtí kolegové říkají, patří k ministrům Fialovy vlády, jejichž pozice se zdá být neotřesitelná.

A jinak tomu není ani po minulém týdnu, kdy Válek sice chvíli vzdoroval, ale po veřejném nátlaku i výzvách premiéra donutil rezignovat ředitele prestižní nemocnice IKEM Michala Stiborka. Ten si k náměstkování a posléze ředitelování nemocnice přibral ještě vedlejšák s půjčkami na vysoký úrok.

Válek nejprve novináře odbýval a věc bagatelizoval, na konci týdne před ně ale předstoupil a tvrdil, že od začátku si byl vědom vážnosti celé situace.

Dle informací Seznam Zpráv bylo za změnou názoru čtvrteční noční jednání předsednictva TOP 09, které věc řešilo. Válek měl žádat zhruba o dva týdny, aby našel někoho, koho může bez obav vedením nemocnice pověřit. Také se mu údajně nechtělo ustupovat ODS, která má v IKEM vlastní zájmy.

Její senátoři a nepřímo i premiér se na jaře před výběrovým řízením na ředitelský post postavili za Stiborkova protikandidáta a přednostu Kliniky transplantační chirurgie Jiřího Froňka, který ale v tendru neuspěl. Kuloárové informace pak mluví o tom, že premiérův okruh by rád viděl v čele IKEM přednostu tamní Kliniky kardiovaskulární chirurgie Ivana Netuku, který je zároveň Fialovým poradcem. I s Netukou měl Stiborek spory.

Dny navíc si chtěl získat ustavením komise, která by Stiborkův byznys prověřovala. Čas ale od stranické šéfky Markéty Pekarové Adamové nedostal a v pátek řediteli řekl, že buď odstoupí, nebo bude odvolán.

Seznam Zprávy se ministra Válka chtěly opakovaně doptat, co jeho názor na „kauzu Stiborek“ změnilo, on ale opakovaně rozhovor na toto téma odmítl: „Je to uzavřená věc.“

Válkovo okolí se po Stiborkově odchodu snažilo obraz ministra vylepšovat. Razilo příběh o tom, že pan ministr nejprve věřil Stiborkovi, že vše vysvětlí, ovšem s přibývajícími detaily úvěrového byznysu názor změnil.

Hlava na špalku

Při širším pohledu jsme ale byli spíše svědky běžné Válkovy komunikační strategie.

Nejprve „problém není“ a ministr „dělá humor“. Když časem potíž sama nezmizí a na datech se ukáže, že problém je, vypustí množství informací, jejichž pravdivost je třeba pečlivě ověřit. Vše obvykle končí „hlavou na špalku“. V případě Stiborka jeho skutečným koncem ve funkci, v případě nedostatku léků dovezením mimořádné zásilky chybějících medikamentů a slibem, že do příští vlny respiračních nemocí léky budou. V květnu za to ministr dal „hlavu na špalek“.

Pro příklad: před rokem ministr Válek v České televizi oznámil, že pokud nebudou mít nemocnice spadající pod jeho resort smlouvy na energie, nebude ministrem. „Nebudu dělat ministra, který se nemůže koukat do očí nemocnicím a hlavně pacientům,“ překvapil a požadoval, ať řešení navrhne Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Jen o týden dřív Válkův mluvčí vzkázal, že ministerstvo chystá centralizovaný nákup energií a postupuje v souladu s doporučeními odborníků. „V současné chvíli vyčkáváme na další vývoj na trzích s energiemi,“ líčil novinářům Ondřej Jakob. Fakultní nemocnice ale neskrývaly obavy, že v lednu 2023 zůstanou bez dodávek.

Jak šel čas s Válkovým bojem s výpadky léků:

Při každém výpadku léků Válek nejprve tvrdí, že v lékárnách jsou. Posléze předloží výčet, kde všude v Evropě léky také nejsou. A přidá bonmot typu „vyřeší to počasí“ nebo „když obvoláte sto lékáren, seženete“. Následně situaci řeší expresním nákupem.

Další etudu tohoto typu je možné sledovat právě nyní. Od minulého týdne média píší, že stále chybí penicilin, jehož doplnění ministr již několikrát oznamoval. Ještě v pondělí tvrdil, že je penicilinu dost, i když lékaři i lékárníci tvrdí, že tomu tak není. V úterý na tiskové konferenci oznámil, že se mu podařilo na podzimní a zimní období zarezervovat dostatek dávek a že do konce září bude penicilinu habaděj.

Ve svém projevu je přesvědčivý. Slibuje tiskovou konferenci o lécích každý týden tak, aby veřejnost měla všechny informace. Z dotazů novinářů, kteří se zdravotnictví dlouhodobě věnují, je ale znát, že jsou již obezřetní. Svou vlastní hlavu ovšem Válek „na špalek“ tentokrát – na rozdíl od května – nepoložil.

Zákon, kterým chce ministerstvo potíže s léky řešit z dlouhodobějšího hlediska, leží od začátku léta ve Sněmovně. Na začátku prázdnin na něj nedošlo, byť byl na programu a řada poslanců byla připravena o něm jednat.

Válek to zdůvodňoval obstrukcemi. Opoziční ANO a SPD v té době skutečně Sněmovnu blokovaly, vládní koalice ale svolala například mimořádnou schůzi, aby v době obstrukcí mohla schválit dohodu mezi Českem a USA o spolupráci v oblasti obrany. Kvůli lékovému zákonu to neudělala.

Teď, s blížícím se podzimem a strašákem nedostatku léků v zádech, se Válkovi podařilo zařadit novelu zákona o léčivech na mimořádnou schůzi, která je svolaná na poslední srpnový týden. Ani nyní ale není jisté, zda se na novelu dostane. Momentálně je až šestým bodem v rámci prvních čtení, celkově jde dokonce až o devátý bod celé schůze.

„Věřím, že snad již prvním čtením projde a kolegové z opozice situaci zohlední,“ říká k tomu Válek.

Nutno dodat, že nedostatek účinných látek na výrobu léčiv skutečně trápí celou Evropu. V Česku je ale situace ovlivněna i tím, že jde o malý trh a politici se tu léta snaží držet léky co nejlevnější. U aktuálního výpadku penicilinu už dodavatel ani neskrývá, že jej nepřiveze kvůli příliš nízké ceně.

Aspoň profesor

Přes všechny potíže straníci nevnímají Válka jako nekompetentního. Mají jej naopak za důstojného vládního protihráče početně silnější a politicky zkušenější ODS, která zdravotnictví několikrát vedla v minulosti.

„Ministerstvo je řízeno dobře a je v dobrých rukách,“ říká předsedkyně TOP 09 a šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová a přidává výčet úspěchů, například závěr pandemie covidu-19 bez lockdownů nebo změnu plateb za státní pojištěnce. „Kauza Stiborek? V úterý vyjdou najevo informace a v pátek je věc vyřešena. To mi přijde jako adekvátně rychlé řešení,“ dodává.

Chvála přichází i od dalších politických špiček TOP 09. „Svou práci odvádí výborně,“ říká předseda poslaneckého klubu Jan Jakob. Seznam Válkových úspěchů jako doklad, že se mu daří, přidal i první místopředseda strany, senátor Tomáš Czernin.

Za podporou je jistě stranická loajalita ve chvíli, kdy hned dva klíčoví ministři Fialovy vlády musejí obhajovat své činy – vedle Válkových potíží „žehlí“ ministr spravedlnosti Pavel Blažek svou schůzku s někdejším poradcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým.

Že jsou s Válkem spokojení, ale přiznávají straníci i při neformálních rozhovorech mimo záznam. „Nezaznamenal jsem, že by někdo ve straně zpochybňoval jeho pozici, to se spíš řeší jiná naše ministryně,“ říká jeden z nich. „Líbila by se mi větší rozhodnost, on se nerad rozhoduje,“ připouští drobné vady na kráse další. I oni ale hlásí, že za Válkem stojí.

Pro TOP 09 je totiž ministr zdravotnictví momentálně nepostradatelný. Je druhým nejviditelnějším politikem po předsedkyni Markétě Pekarové Adamové – další lidé z TOP 09 ve vrcholných politických funkcích jsou v průzkumech veřejného mínění daleko za zmíněnou dvojicí.

Dále je spojkou mezi vedením strany a vládou, protože Pekarová Adamová se členství v kabinetu vzdala a předsedá Sněmovně. Všichni ostatní předsedové koaličních stran ve vládě sedí.

A do třetice – profesor medicíny je ztělesněním představy „topáckého politika“, kterou do základů strany vložili její zakladatelé Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek.

„Jde o jistou míru nostalgie po otcích zakladatelích. TOP 09 byla založena na dvou výrazných osobnostech a zbytek členů spojoval hlavně obdiv k těm osobnostem. Když není kníže, tak aspoň univerzitní profesor. Je to vlastně taková kvazi šlechta,“ líčí podstatu Válkovy oblíbenosti mezi straníky jeden z dlouholetých členů TOP 09. „Všichni mu říkají Vlastík. A to vyjadřuje celkový vztah k němu,“ dodává.

Válek často působí jako žoviální, někdy trochu popletený, ale šarmantní „pan profesor“, který říká věci tak, jak jsou, a nevyhýbá se ani kontroverznějším výrokům. Ostatně jistou prostořekostí získával popularitu i Miroslav Kalousek, po kterém Válek zdědil svého současného mluvčího Ondřeje Jakoba (bratra předsedy poslaneckého klubu Jana Jakoba).

A podle průzkumů veřejného mínění, které se věnují důvěryhodnosti politiků, na to slyší i část voličů.

Válek se v nich objevuje na stejné úrovni jako jeho stranická šéfová Markéta Pekarová Adamová. Oba, pravda, patří dle průzkumů k politikům, jimž respondenti nejčastěji vyjadřují nedůvěru.

Na druhou stranu v průměru všech čísel se oba drží těsně za polovinou pelotonu zkoumaných osobností. Jejich stranická kolegyně Helena Langšádlová, druhý zástupce TOP 09 ve vládě, je na úplném chvostu. „Pořadí je silně ovlivněné známostí,“ vysvětluje analytik a sociolog Jan Červenka z Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). „Vysoký podíl lidí existenci Heleny Langšádlové vůbec nezaznamenal,“ komentoval výsledky průzkumů.

Válek totiž, stejně jako otcové zakladatelé nebo předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, dokáže vyvolat svou prostořekostí emoce a zájem.

Tvrdý hráč

Jeho „nástup“ zaznamenal průzkum důvěry od CVVM na jaře 2022. U ministra zdravotnictví stoupla důvěra o 13 procentních bodů a nedůvěra o 20 procentních bodů. Bylo to v době, kdy končil stav pandemické pohotovosti. Válek sliboval, že už se nevrátí roušky a také začal mluvit o tom, že by rád ve zdravotnictví zavedl připojištění, které srovnával s praxí připojištění na zahraniční dovolenou. Znamenalo by to, že pacienti by si dopředu šetřili na finančně náročné zákroky, jako například na dražší endoprotézu. Což vyvolalo vzpomínky na nadstandardy plánované Válkovým předchůdcem (a spolustraníkem) Leošem Hegerem v letech 2010–2013. Poprvé se tehdy také významněji řešil výpadek penicilinu.

Mementem toho, že Vlastimil Válek umí být i skutečně tvrdý hráč, který si jde systematicky za svým, je příběh z ledna 2021. Tehdy se už formovala koalice Spolu a rozhodovalo se, kdo bude lídr TOP 09 na jižní Moravě. S ohledem na to, že tradiční sílu tu mají ODS a lidovci, bylo zřejmé, že TOP 09 může počítat tak s jedním poslancem. Ve hře byl Vlastimil Válek, který v té době již poslancem byl, v úvahu ale přicházel i Jan Vitula, který byl v letech 2017–2019 místopředsedou strany a patřil k historicky nejznámějším tvářím jihomoravské TOP 09.

Válkovi se podařilo prosadit (nejen) Vitulovo vyloučení ze strany. V klíčovém hlasování rozhodl jeden hlas. Podle Vituly dokonce jeho vlastní, který nebyl vzat v úvahu a o který se následně vedl soudní spor. Vyloučení bylo zdůvodněno tím, že Vitula hlasoval v rozporu s usnesením krajského stranického orgánu ohledně nominace na šéfa krajské komise.

„Ta aura popleteného profesora mu pomáhá. Působí na lidi přátelským dojmem,“ říká dnes Jan Vitula, který se i přes tvrdý vyhazov z TOP 09 v krajské politice udržel. „Já jsem tehdy tomu klamu také podlehl. V průběhu času se ukázalo, že si umí velmi tvrdě věci naplánovat a jít si po nich,“ dodává s tím, že po dlouholetém působení v politice si myslel, že už ho nic nemůže překvapit. Válek jej prý z přesvědčení vyvedl.

Před několika dny jeho soud o vyloučení z TOP 09 skončil verdiktem, podle nějž se soudní moc do vnitrostranických věcí nehodlá plést.

V Brně si vyloučení straníci dodnes připomínají údajná Válkova slova, která měl pronést na svém politickém startu. „Chtěl být ministr zdravotnictví a předsedou TOP 09. Ministrem už je,“ uvedl jeden z bývalých členů brněnské TOP 09.

Válek na otázku na své budoucí politické ambice nereagoval. Dle informací Seznam Zpráv jej ale někteří straníci začali oťukávat, zda by neměl zájem kandidovat na listopadovém stranickém sjezdu alespoň na prvního místopředsedu.