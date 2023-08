Poslední perné hodiny ředitele Stiborka: rezignovat nechtěl, dostal ultimátum

Když před týdnem reportéři SZ konfrontovali ředitele IKEM v jeho kanceláři s důkazy, že provozoval úvěrový byznys přes prostředníka odsouzeného za zpronevěru, Michal Stiborek to přiznal . Na dotaz, zda zkoumal, zda svým podnikáním neničí životy lidí, dlouze mlčel.

Pak ale začal tvrdě bojovat o to, aby ve funkci, s níž se pojí správa zhruba pětimiliardového ročního rozpočtu, zůstal. A v prvních desítkách hodin měl na své straně i svého nadřízeného – ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Stiborek začal podle několika zdrojů Seznam Zpráv na ministerstvu i v IKEM tlačit verzi, že jde o pokus o jeho řízenou likvidaci.

Válek oznámení o ředitelově konci učinil na novinářském brífinku, na kterém neposkytl možnost pro otázky. Svolal ho do budovy ministerstva a Stiborek přítomný nebyl. Ten v té době zdrceně čekal na zveřejnění svého konce, jak popisuje zdroj redakce z IKEM.

Situace pro něj byla těžko udržitelná. Nejspíše by ho čekala i revize jeho bezpečnostní prověrky tajnými službami. A Stiborek doteď například nedokázal konkrétně vysvětlit, kde vzal 50 milionů korun, které do úvěrového byznysu vložil jako kapitál. Tvrdil, že mu část peněz půjčil Pavel Raab – vymahač dluhů, který byl v byznysu jeho společníkem. V minulosti byl soudně trestán za násilí.

Stiborkovi pak u ministra nepomohlo ani to, že ještě den předtím dal dva rozhovory serverům Blesk.cz a Info.cz. A v nich se stavěl do role oběti s tím, že po něm údajně jdou „lobbisté napojení na předchozí vedení“. O koho jde, ale odmítl upřesnit.

A nevysvětlil ani to, jak by jej mohli tito lobbisté donutit, aby posílal desítky milionů do neprůhledné firmy, z níž pak lidem peníze půjčoval gambler dnes odsouzený za zpronevěru.