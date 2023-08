Premiér: Zjištění o byznysu ředitele IKEM jsou závažná. Válek: Je to v pořádku

Není to ani čtvrt roku, co ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) znovu jmenoval do funkce ředitele nejprestižnější nemocnice v Česku Michala Stiborka. Premiér Petr Fiala (ODS) ovšem v souvislosti se Stiborkem musí v IKEM řešit už druhou krizovou situaci. Nejprve žehlil protesty lékařských kapacit proti metodám ředitele.