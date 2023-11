Risk v TOP 09: Neviditelného šlechtice vystřídá upovídaný ministr

Přesto je její pozice momentálně neochvějná – po dlouhých letech v opozici dovedla „topku“ do vlády, byť jako součást koalice Spolu.

„A už teď je jasné, že za dva roky znovu budeme svádět souboj o charakter země. O to, jaká vláda zde bude po roce 2025. V Poslanecké sněmovně máme pouze populistickou a extremistickou opozici. Sněm by měl jasně definovat politiku, která takové síly nepustí k moci,“ říká Pekarová Adamová před sněmem.

Není tedy náhoda, že neviditelného šlechtice střídá upovídaný univerzitní profesor. „Otcové zakladatelé“ dali straně do vínku jistou exkluzivitu a sociální statutovost. A profesor medicíny je ztělesněním představy „topáckého politika“, který je dostatečně vážený a zároveň dokáže nonšalantně zpražit soupeře trefnou hláškou.

Členové strany s napětím čekají, co na sněmu udělají a řeknou předchůdci Pekarové Adamové, s nimiž nemá příliš dobré vztahy.

Hlavní napětí je kolem Miroslava Kalouska, který jako otec zakladatel nešetří současné vedení. Na sociální síti X mu často vyčítá, že rezignovalo na to hlavní, proč TOP 09 zakládal – na rozpočtovou odpovědnost. Teď, těsně před sněmem, ale omezuje své výstupy, aby nevypadal jako klasický zhrzený expředseda nadávající na své nástupce.

„Delegát sněmu nejsem, ale jsem pozvaný jako bývalý předseda a zakladatel strany. Takže jdu tam jako host,“ říká do telefonu Kalousek a zvláštní důraz dává na slov „host“.

Sám Pospíšil Seznam Zprávám řekl, že to, že by kandidoval, je „méně pravděpodobné“, nicméně že v TOP 09 se ještě nerozjely primárky, a tedy nic – ani on sám – ještě není rozhodnuto.