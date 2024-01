Poště se nepodařilo prodat Jindřišskou, zájem Prahy opadl

Pražský magistrát ještě vloni projevoval o budovu zájem. To se ale změnilo.

„Aktuálně to vypadá, že náš zájem opadne. My jsme o budovu měli předběžně zájem hlavně kvůli tomu, že řešíme, kam umístíme úředníky po skončení pronájmu ve Škodově paláci. Teď se nám objevila jiná příležitost k nákupu budovy také v centru Prahy, která je v mnoha ohledech vhodnější než Jindřišská,“ vysvětluje radní Adam Zábranský (Piráti).

„Zároveň víme, že budova bude vyžadovat náročnou rekonstrukci. Také tam zatéká v atriu. Budova je navíc kapacitně o třetinu menší než Škodův palác. Definitivní rozhodnutí ještě nepadlo, ale myslím, že v lednu to rozhodnutí uděláme. Zatím to vypadá, že to k tomu směřuje,“ vyjmenovává Zábranský důvody, proč zájem Prahy ochladl.