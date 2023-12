Pošta zavede „prémiové“ pošťáky

Do terénu posílá Česká pošta pravidelně čtyři tisíce lidí. Část z nich by mohla začít nabízet i jiné služby než pouhé doručování dopisů. „V terénu budou dva druhy pošťáků. Na poště máte taky člověka, který vám vydá balík, a člověka, který vás prémiově obslouží,“ řekl v Agendě SZ Byznys pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.

„Hodláme vytvořit prémiovou kontaktní síť a v ní budeme dělat i jiné služby. O jejich vzniku jednáme,“ řekl Štěpán. O jaké služby se má jednat a pro koho by měly být, Miroslav Štěpán upřesnit nechtěl. Jeden příklad však přesto uvedl.

„Zdravotní pojišťovna vás pozve na preventivní zdravotní prohlídku a vy se musíte objednat u lékaře. My připravujeme produkt, že vám přinesou informaci a vy se prostřednictvím tabletu můžete objednat u lékaře přímo u toho, kdo vám sdělení přinese. Nemusíte hledat žádný formulář.“

Rychlejší doručování naopak v plánu není, bylo by dražší, říká pověřený šéf Pošty. „Všechno může fungovat rychleji, když bude lidí více. Někdo to ale musí zaplatit. Ta služba by pak nestála tolik, kolik stojí.