Pozvánku za Bidenem dostal Zeman. „Last minute“ usmíření se ale nekoná

Mohlo to být loučení české hlavy státu ve velkém stylu - spolu se sousedy, politickými souputníky a VIP hostem, americkým prezidentem Joe Bidenem. Na středeční setkání lídrů zemí bývalého východního bloku s nejmocnějším mužem světa ale prezident Miloš Zeman nejede.

Nedávno se loučil se Slovenskem a neobešlo se to bez zemanovské exhibice - prezidentku Zuzanu Čaputovou osočil ze „zeleného fanatismu“. To byla jeho poslední zahraniční cesta ve funkci. S polským protějškem Andrzejem Dudou se naposledy potkali v lednu „na hranici“ - v Náchodě. Zřejmě už v té době bylo v zákulisí rozhodnuto, že do Varšavy za Bidenem nepojede, aby nedošlo ke kolizi právě s vrcholnou schůzkou. Summit ve Varšavě byl sice oznámen teprve nedávno, ale jeho příprava nepochybně zabrala týdny či dokonce měsíce.