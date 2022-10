Zeman za sebou nechává diplomaticky spálenou zemi. Svět mu nezapomněl

Podobně jako Ukrajina má v Česku jen diplomata v hodnosti „šaržíka“ dokonce i náš nejdůležitější spojenec USA. A tento stav trvá bezmála už dva roky. Shodou okolností, Ukrajinu i USA v minulosti Zeman vysloveně urážel a šel naopak na ruku nepřátelským vlivům z východu. Plnohodnotní zástupci Washingtonu i Kyjeva teď zjevně do blízkosti Zemana nespěchají. Dost možná dokonce tyto země čekají až na nového vládce Pražského hradu, aby jejich noví ambasadoři složili pověřovací listiny do jeho či jejích rukou. A začali tak novou éru.

Kolem vyznamenání pro Zelenského se chodí po špičkách. Mluvčí Jiří Ovčáček na dotaz Seznam Zpráv, kdo z ukrajinských zástupců si pro metál přijde na Hrad, nereagoval, stejně tak ukrajinské velvyslanectví v Praze. „Zřejmě to bude ukrajinský chargé d`affaires, ale ještě to není definitivně potvrzené,“ uvedl zdroj blízký Hradu.

Asi je dobře, že žádné bilanční loučení s novináři na Pražském hradě nebude. Nebyla by to hezká podívaná.

Zeman zašel – zejména z dnešního pohledu – opravdu ve své zahraniční politice až absurdně daleko. Opravdu nešlo jen o pragmatické vztahy a hledání nějaké rovnováhy mezi politikou a byznysovými zájmy. Nemělo by se zapomínat, že například v roce 2014 v čínské státní televizi, ovládané komunistickou cenzurou, mluvil Zeman o tom, že by se chtěl od Pekingu učit, jak stabilizovat společnost.

Inventura Zemanovy diplomacie ukazuje, že za svá dvě funkční období absolvoval 84 zahraničních cest. Značný je pokles jeho cestování v druhém období – z 84 jich za posledních pět let bylo pouze 23. Důvodem je nepochybně covidový lockdown v zásadě celého světa a vážné zdravotní problémy české hlavy státu. Ty ale v případě Zemana do jisté míry překryly i to, že by v posledních letech kdekoli na Západě byl málo vítaný host.