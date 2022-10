Glosa: Zeman není Havel aneb Odcházení v jiném stylu

Když dva dělají totéž, není to totéž. Platí to o kominících, kuchařích stejně jako o končících prezidentech. V září roku 2002 tehdejší prezident Václav Havel podnikl svou poslední velkou cestu, která směřovala do Spojených států. Miloš Zeman si vybral Ústecký kraj.

Dvacet let nazpátek měl Václav Havel přednášku na univerzitě v New Yorku a na jeho řeč tehdy přišel plný sál hostů. S končícím prezidentem Havlem se loučili potleskem ve stoje. Havla si v Americe pamatovali především díky projevu v kongresu v roce 1990, kdy se jako čerstvý prezident svobodného Československa stal symbolem nadějí po pádu berlínské zdi.

Po návštěvě New Yorku Havel pokračoval do Washingtonu, kde po boku tehdy již bývalé americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové odhalil sochu Tomáše Garrigua Masaryka a sešel se i s americkým prezidentem Georgem Bushem mladším, který jej nazval svým přítelem. Na večerní rozlučkovou recepci přišel Havla pozdravit i jeho dobrý přítel, oscarový režisér Miloš Forman. Tahle doba je dávno pryč.

Posluchačům nespokojeným s vládou prezident řekl, že on sám ji taky nevolil, a lidem poradil, aby svůj postoj vyjádřili občanskou neposlušností. Než nastoupil do limuzíny, početná ochranka roztáhla černé deštníky a ze všech stran kolem hlavy státu vytvořila bariéru, snad aby ho ukryla před případnými zvědavci nebo metači vajec. Ti ovšem nedorazili. Zřejmě už jim to ani nestálo za to.