Glosa: Zemanovo loučení s hyenami a póvlem

Prezident posledních deset let zkrátka nemusel čelit kritickým otázkám, takže možná ztratil schopnost na ně odpovídat a argumentovat. Ačkoliv sám sebe považuje za intelektuála, je s podivem, že ho vůbec bavily třeba rozhovory s Jaromírem Soukupem, který mu kladl otázky typu „jak to děláte, že jste nejlepší”?

A to by opravdu nebylo nic hezkého. Proč se šťourat v traumatech a selháních. První dotaz by byl jasný: Proč jste podlézal nepřátelským velmocím, Číně a Rusku? Sliboval jste z toho ekonomický prospěch, ale skončilo to fiaskem a dnes to vypadá mnohem víc jako kolaborace než „ekonomická diplomacie“.