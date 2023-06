Pražská koalice ukázala programové prohlášení. Devět měsíců od voleb

„Nejdelší doba bylo skládání koalice, tohle šlo relativně rychle. Problém spočívá v tom, že potřebujete mít dobře vydiskutované, co chcete dělat. Na některých úrovních to v něčem trvalo déle,“ řekl.

Dokončen a uveden do života by měl být Metropolitní plán, který určuje, co a kde se může stavět. Náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN) pak chce o některých problémech jednat se Středočeským krajem. To by se mělo týkat třeba školství.