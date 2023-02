Komentář: Nechtěná pražská koalice je na světě. Její matkou je Marvanová

Po bezmála pěti měsících od voleb se ujímá vlády nad Prahou koalice Spolu, Pirátů a STAN. A řekněme rovnou, že jde o koalici z donucení, která se zrodila po divokých zvratech, v atmosféře špatně skrývané nesnášenlivosti mezi Svobodovou koalicí Spolu a Hřibovými Piráty. A také teprve poté, co zkrachovala snaha Spolu vytvořit pražskou vládu s Babišovým hnutím ANO.

Zcela zásadní pro průběh vyjednávání byl nafouknutý požadavek trojspolku ODS, TOP 09 a lidovců, aby získal v jedenáctičlenné radě většinu šesti křesel včetně pozice primátora. To by postavilo volební výsledky na hlavu. Spolu získalo jen o jediný zastupitelský mandát více než Piráti a STAN dohromady.

Do žonglování s volebními výsledky se pustili také Piráti, když uzavřeli povolební Alianci stability s Prahou sobě ve snaze dostat hnutí Jana Čižinského do městské vlády. Tohle před volbami netušené společenství se ale nakonec ukázalo spíš jako účinná obrana před tlakem Spolu na uchvácení radniční většiny.

Ostatně přesvědčivým důkazem, že všechno spělo k vytvoření pražské vlády s babišovci, která by měla nejtěsnější většinu 33 hlasů, byl zvrácený pokus zvolit Bohuslava Svobodu primátorem s pomocí ANO.

Nyní s odstupem času to působí jako zvlášť ujetý manévr, k němuž se vyjednávači Spolu odhodlali v jakési panice, když byli svými stranickými lídry stále důrazněji tlačeni k tomu, aby dospěli k magistrátní koalici „na vládním půdorysu“. Ve snaze přehodit vyjednávání na cestu spějící ke spojenectví s ANO vymyslel Svoboda a jeho lidé bizarní a zřejmě i právně zpochybnitelný plán: Nejtěsnější většinou nových zastupitelů za Spolu a ANO měl být instalován primátor do čela rady, která nabyla mandát hlasy zastupitelstva předešlého.

Celá tato epizoda je trudnou výpovědí o cynickém přístupu Svobodova Spolu k vlastním voličům, pro které by vytvoření vlády s ANO bylo jasným podrazem. Stejným podvodem, jaký na své voliče ušil Václav Klaus, když v roce 1998 po předvolební mobilizaci proti ČSSD uzavřel kartelovou mocenskou smlouvu s Milošem Zemanem.

Spění k pražské verzi opoziční smlouvy nakonec zastavila Hana Kordová Marvanová, když odmítla dodat svůj rozhodující hlas pro zvolení Svobody. Což Svoboda okamžitě označil za „kudlu do zad“. A starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (nyní už radní za ODS) tehdy na adresu Marvanové doslova prohlásila: „Je to vypočítavá, prolhaná mrcha, která neváhá pokálet kohokoliv, jen aby se zviditelnila a udělala ze sebe oběť.“

Bylo by námětem pro psychoanalytika, jak někdo může takhle mluvit o političce, která svým postojem snad pomohla k uchování naděje, že držet slovo voličům by jednou mohlo být i v Česku normální. Co je však vskutku zarážející, že si zastupitelé za Spolu vůbec mysleli, že Hanu Marvanovou nakonec zlomí, přestože ta už několik týdnů předtím pro Seznam Zprávy jednoznačně reagovala na možné spojenectví s ANO: „Taková koalice nebude, já jsem ten 33. hlas.“