Premiér chce výbor pro velké projekty. Je tam moc lidí z ODS, vadí Pirátům

Jako klíčový vidí vznik výboru ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který v rámci něj chce řešit především stavbu dálnic a vysokorychlostních železnic. Obavy některých vládních kolegů, že by výbor zasahoval do jejich kompetencí, nesdílí. „Já to takhle vůbec nevnímám, naopak. Chápu, že každý si hájí to svoje, ale právě proto je potřeba klíčové věci prosazovat společně.“