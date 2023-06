Stanjura kolem rozpočtu mlží. Má ale eso v rukávu, říká Niedermayer

Byl konec května a státní rozpočet se za pouhých pět měsíců dostal do schodku 271,4 miliardy korun. Kdyby se nic nezměnilo, museli bychom do konce roku vystačit s necelými 24 miliardami. Plánovaný schodek 295 miliard pro celý letošní rok ale už nikdo nebere vážně.

A podle bývalého viceguvernéra České národní banky a europoslance Luďka Niedermayera (TOP 09) ani ministr financí Zbyněk Stanjura. Podle něj Stanjurův rezort jen pasivně sleduje, jak se rozpočet potápí níže a níže do červených čísel. Niedermayer se proto domnívá, že rezort už má nějaké informace o tom, že část výdajů z rozpočtu zmizí a schodek se sníží. Řeč je hlavně o jednorázových výdajích na energetickou krizi.

„Když vidím, jak Ministerstvo financí jen pasivně sledovalo, jak se deficit propadá, myslím si, že má data, která ukazují, že ta situace není tak hrozná. Pro uklidnění veřejnosti a znovuobnovení důvěry v koalici by bylo třeba, aby byla veřejná,“ domnívá se Niedermayer.

Podle europoslance ministr Stanjura počítá s tím, že do rozpočtu přitečou desítky miliard, se kterými stát původně počítal na vyřešení energetické krize. Ceny energií se totiž po divokém podzimu uklidnily. A vláda nakonec za zavedení cenových stropů zaplatí nejspíš méně, než předpokládala. Už několik měsíců je cena silové energie pod cenovým stropem, který vláda od ledna zavedla, a na kompenzacích tak stát neutratí tolik.

Na kompenzace zastropovaných cen elektřiny a plynu vláda počítala pro letošní rok se 100 miliardami korun, které měli dostat dodavatelé energií. Od ledna do dubna tak stát kompenzoval na zálohách zastropování částkou 26,18 miliardy korun.

„Stát měsíčně vyplácí kompenzace dodavatelům energií, kompenzace u distribučních poplatků, kompenzuje systémové služby nebo ztrátu za nevyrobenou elektřinu. To jsou desítky miliard. Podstatná část výdajů možná vymizí. Bylo by dobré vědět, jestli to dělá 30 nebo 50 miliard z deficitu, abychom věděli, zda je úsporný balíček dostatečný,“ přeje si Niedermayer.