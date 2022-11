Zeman vetoval zákon o státní službě. Fiala ho chce přehlasovat

„Nyní předložená novela však tento právní stav mění a početní omezení tzv. politických náměstků ruší, neboli jich může být libovolný počet. Funkce tzv. politického náměstka není v organizačním uspořádání správního úřadu stupněm řízení, jeho úkoly jsou v zákoně vymezeny z části neurčitě a z části v minimální míře a v konečném důsledku jde o dobře placenou trafiku. Jde o úpravu, která do žádného zákona, natož do zákona o státní službě, nepatří,“ stojí ve vyjádření Hradu.

Prezidentovi vadí i zrušení funkcí tzv. odborných náměstků a jejich přeřazení na vrchní ředitele sekcí, snížení požadavků na délku jejich praxe nebo to, že by byli jmenováni jen na dobu pěti let. Nepovede to podle něj k větší vnitřní konkurenci na úřadech, což je i v tomto směru beztak nevhodné, neznamenalo by to ani jistotu kariérního růstu.