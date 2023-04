Proč by svrhli premiéra Fialu i s vládou? Zpovědi Rajchlových mecenášů

Ač nepatří k těm, kteří by měli hluboko do kapsy, účastní se moravský podnikatel Lubomír Zelinger od loňska všech protivládních demonstrací v Praze. I těch letošních, které pořádá strana PRO pod sloganem „Česko proti bídě“.

Do této kategorie patří i pražský klinický psycholog Jaroslav Simon. Straně PRO věnoval loni v říjnu 100 tisíc korun. Byl to prý jeho první podobný dar v životě. I on byl v neděli na demonstraci a jak v první reakci pro Seznam Zprávy uvedl, „plně podporuje“ naznačené cíle Rajchlovy strany.