Jsme tu a chceme vládnout. SPD se prvně snaží zbavit nálepky opoziční strany

Strana chce také bojovat s nálepkou, že se jí do vládních lavic vlastně moc nechce. „O nás se šíří takové klišé, že nám vyhovuje sedět v opozici a jenom kritizovat a nic nedělat. Tímto chceme dát mimo jiné najevo, že to není pravda,“ říká Josef Nerušil, šéf loni založeného stranického Institutu svobody a přímé demokracie.

SPD je v opozici druhé volební období. Pokud započítáme i předchozí Okamurův projekt - Úsvit přímé demokracie - sedí v opozici přesně deset let a jeho voliči nikdy nezažili, že by se podílel na vládě.

Tomio Okamura k tomu říká, že na Západě trvalo voličům i desítky let, než pochopili, jak je tato politika potřebná. V současných podmínkách to ale prý v Česku půjde rychleji. Na otázku, zda voliči neztratí trpělivost s opoziční rolí, Okamura odpovídá, že je to na nich. „Ale podle mě je důležité, že naši voliči vidí, že za to bojuji ze všech sil. I když je politická realita, jaká je.“