Rada pro rozhlasové a televizní vysílání bude řešit práci svého člena pro Babiše

„Já k tomu nebudu dávat komentář. My si musíme udělat právní analýzu té stížnosti a rozhodovat bude samozřejmě rada, takže můj komentář by byl irelevantní,“ dodal Mencl.

„Já nevystupuji ve prospěch hnutí ANO. Já pracuji jako asistent pro pana Havlíčka, ne pro pana Babiše. Pomáhám mu s analýzami, s podklady, s věcmi, které jsou potřeba. A to je všechno, co víc k tomu dodat,“ říká Köppl.

„Není to o tom, že jsem členem nějakého týmu, ta pozice je úplně jiná. Samozřejmě někdy musíte být přítomni na některých jednání tak, abyste mu přinesli informace, které zrovna on nemá nebo kde zrovna nemůže být. Já pro něj pracuji v rámci Sněmovny,“ opakuje Köppl.

„Z mého pohledu u toho prvního on zřejmě zákonný limit neporušuje, respektive by to musel být velmi široký výklad. Nicméně to druhé ustanovení, které říká, že by svou výdělečnou činností neměl zavdávat pochybnosti o nestranném výkonu své funkce, tak tady si myslím, že podle dostupných informací je to přesně taková situace,“ říká Leyer.