Rada starců. Vládci světa se jmenují Silver Age, v Česku je brzdí totalita

„Tito lidé představují novou demografickou moc,“ oznamuje na stránkách německého Institutu pro politiku budoucnosti jeho zakladatel Daniel Dettling. Je to logické, protože nikdy tolik lidí nedosáhlo „stříbrného věku“ (Silver Age), tedy 65-80 let, a nikdy se nedožili stáří v tak dobrém zdravotním stavu.

Stejná čísla platí také v tuzemsku. Zásluhou lepší zdravotní péče a lepšího životního stylu se pětašedesáti dožívají dvě třetiny lidí narozených v padesátých letech minulého století, přitom mohou v průměru očekávat, že budou žít ještě patnáct let. Před pádem komunismu měla to štěstí jen třetina občanů s rodným listem vydaným ve dvacátých letech. V generaci Silver Age dnes statistický úřad eviduje 1,7 milionu Čechů, dalšímu půl milionu je přes osmdesát. Před listopadem 1989 bylo v demografické skupině 65-80 let celkem milion lidí.

Do práce přesto chodí podle Eurostatu jenom 150 tisíc Čechů nad 65 let. I když to je třikrát víc než před dvaceti lety, ve srovnání se západní Evropou je to pořád málo. Konkrétně ve Švédsku má zaměstnání dvojnásobek starších lidí.