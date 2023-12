Radikální progresivismus? Ústavní soud se posouvá doleva, kritizuje senátor

Byl to již čtvrtý „balík“ soudců Ústavního soudu, který senátoři a senátorky posuzovali a již dopředu bylo zřejmé, že část Senátu má zejména se jménem advokátky Lucie Dolanské Bányaiové problém.

Rozbuškou bylo, že se ve svém motivačním dopise přihlásila k tomu, že na agendu Ústavního soudu je třeba nahlížet i z pohledu menšin a sama se k jedné z nich přihlásila – k židovství. Jeden z jejích kritiků - liberecký senátor Michael Canov (SLK) – v rozhovoru pro Seznam Zprávy líčí, proč on sám ji nevolil. Je prý radikálně progresivistická a jemu osobně se nelíbí, že díky lidem, jako je ona, se Ústavní soud stáčí „doleva“.

Máme novou ústavní soudkyni, volil jste ji?

Nevolil.

Před volbou jste mi psal, že vaši podporu nemá, protože je radikálně progresivistická. Co si pod tím mám přestavit?

V osobním dopise vyzdvihovala, že bude bojovat za LGBT a za další menšiny. To mi nesedne. Ústavní soudce má bojovat za všechny občany a hlavně za dodržování Ústavy a ústavnost.

Jsem přesvědčen, že bude patřit k soudcům, kteří jsou schopni vnutit zákonodárcům, aby přijali zákony ve prospěch těchto menšin.

Ona ale ve svém projevu tvrdila, že nechce, aby Ústavní soud byl třetí komora Parlamentu a že dokáže odhlédnout od svých osobních názorů ve prospěch rozhodování podle práva. To jí nevěříte?

Pro mne bylo stěžejní, co jsem vyčetl z motivačního dopisu a z diskuze na Ústavně právním výboru Senátu. To, co říkala nyní, zní dobře, ale osobní názory, ať chcete, nebo nechcete, vždy mají vliv. I když se snaží.

Pro mne je nejvíce progresivistická ze všech soudců, co momentálně na Ústavním soudu jsou.

Je to ale jen jeden hlas z patnácti. Proč myslíte, že i tento názor nemá být na Ústavním soudě zastoupen? Česká společnost je rozmanitá.

Už je tam pan docent Wintr, pro kterého jsem hlasoval jako pro výborného odborníka, a ten má podle mne také podobné názory, takže zastoupený tam je.

Zdá se mi, že se celý soud posouvá názorově doleva jako celek.

Kdo jsou noví soudci Padesátiletý Zdeněk Kühn je profesorem na katedře teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Zhruba 15 let je soudcem Nejvyššího správního soudu. Od roku 2007 je též ad hoc soudcem u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Kühn se v minulosti také podílel na činnosti Legislativní rady vlády, byl poslaneckým asistentem i asistentem soudce Ústavního soudu. Devětačtyřicetiletá Lucie Dolanská Bányaiová působí jako advokátka zhruba 20 let, svoji praxi zaměřuje především na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, na soutěžní právo, mezinárodní soukromé právo a evropské právo. Podporu její nominaci vyjádřilo představenstvo České advokátní komory. (Zdroj: ČTK)

Pan senátor Fischer ještě citoval z jejího motivačního dopisu, že se přihlásila k tomu, že je z židovské rodiny a umí se tak vcítit do problémů menšin…

To narážel na to, co říkám i já. Že se nemůže soustředit na menšiny proti všem, ale brát to občansky a bránit občany.

Ale přistupovat k tématu na základě životní zkušenosti a z pohledu minority mi nepřijde špatné. Majorita nedokáže některé potíže menšin podle mne dohlédnout do plných důsledků.

Tak to možná chápe ona, ale já to tak nechápu. A s židovskou menšinou vycházím v Liberci výborně. Kdyby bylo po mém, tak už máme velvyslance v Jeruzalémě a v současném konfliktu jsem jednoznačně na jejich straně.

V motivačním dopisu to nemělo co dělat. Volíme soudce a ne příslušníky menšin. Soudce musí být pro všechny.

Pavlovi kandidáti do Ústavního soudu Daniela Zemanová, Josef Baxa a Jan Wintr Robert Fremr, Veronika Křesťanová, Kateřina Ronovská Pavel Simon (nezvolen)

Pan prezident na plénu říkal, že hledá další kandidáty a že i avizovaného konzervativního kandidáta. To je nějaká dohoda se Senátem, že když mi schválíte tyto, dočkáte se i vy toho, co žádáte?

Na plénech s kandidáty na Ústavní soudce před tím od kolegů zazněly na mikrofon požadavky, kdy už konečně nám dáte konzervativního soudce. Tak možná na to pan prezident reagoval.

Myslíte si, že Senát je v současnosti v nějakém klinči s prezidentem Pavlem ohledně ústavních soudců?

To nemyslím. Je nejúspěšnější. Neschválili jsme jen jednoho. Senátoři mají posuzovat každé jméno za sebe a pak kolektivně rozhodnout.

Proč si myslíte, že právě Ústavně-právním výborem, jehož jste členem, je těžké projít? Neprošla nyní zvolená Lucie Dolanská Bányaiová, ale před ní i současný předseda Ústavního soudu Josef Baxa.

Josef Baxa byl zvláštní případ. Tam rozhodovalo, že někteří ho nechtěli jako předsedu Ústavního soudu a uvažovalo se dopředu. Ale já jsem ho volil.