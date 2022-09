Rakušan: V životě jsem nikoho z organizovaného zločinu neviděl

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) zahajoval školní rok u základní školy na Praze 7. Seznam Zprávy se ho u této příležitosti ptaly, jak vnímá rezignaci Petra Mlejnka na post ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace.

Pochybnosti kolem Mlejnka otevřelo zjištění Seznam Zpráv, že měl v minulých letech kontakty s lidmi obviněnými v organizované skupině kolem Michala Redla. Opoziční hnutí ANO Rakušana vyzývá k rezignaci. Ten se k tomuto kroku ale nechystá a odmítá, že by někdy viděl někoho z organizovaného zločinu.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy ministr vnitra řekl, že Mlejnek měl dobré předpoklady pro vedení civilní rozvědky. „Já jako ministr opravdu nemám přístup ani do žádných spisů, ani do žádných bulvárních informací. Vycházím ze zpráv z komunity a Národního bezpečnostního úřadu. Všechny tyto předpoklady Petr Mlejnek splňoval,“ řekl.

Vnímáte ohledně pana Petra Mlejnka nějaké pochybení z vaší strany, případně co říkáte výzvám opozice, že byste měl rezignovat?

Ony se vždycky ex post ty věci jeví jinak než v tu chvíli. Já jsem chtěl člověka, který je mimo službu, aby nepatřil do žádné z těch partiček, které osm let v té službě nějak působily. Chtěl jsem člověka, který měl zpravodajské zkušenosti, manažerské zkušenosti, a co občas v té debatě zaniká, já jako ministr opravdu nemám přístup ani do žádných spisů, ani do žádných bulvárních informací. Vycházím ze zpráv z komunity a Národního bezpečnostního úřadu. Všechny tyto předpoklady Petr Mlejnek splňoval, takže ex post se může zdát, že službě ten rozruch okolo něj neprospěl, ale na druhou stranu – a taky nechci, aby to zapadlo i v té atmosféře proti Petru Mlejnkovi – on ten měsíc a půl tu službu vedl skvěle.

A výzvy k rezignaci vnímáte jak?

Myslím si, že tohle je folklor, vždycky když se hovoří o nedůvěře vládě. Já dneska ale nechci jenom bojovat a jenom reagovat na to, že já jsem organizovaným zločincem, když já jsem v životě nikoho z organizovaného zločinu neviděl a ten člověk, který to říká, potkával Krejčíře, Mrázka, Pitra a další a ještě s nimi obchodoval. Když dneska vychází článek, že paní Jana Mračková Vildumetzová se setkávala s jedním obžalovaným, já jsem se s žádným obžalovaným v této kauze nikdy naživo neviděl, nesetkal, netelefonoval, takže nevím, v čem já jsem ten organizovaný zločin. Tady se určitě bránit budu, ale nemá to být ústřední vystoupení. Budu obhajovat svoji práci na ministerstvu vnitra.

Já budu obhajovat to, co se nám povedlo v ukrajinské krizi, kdy jsme příkladnou zemí v rámci Evropské unie, tady se podívejte, spousta ukrajinských dětí, které jdou do školy. Nám se to prostě povedlo a je to přes 420 tisíc lidí, kteří do té České republiky přišli.

Taky se zamysleme nad tím kontextem, kdo přišel s lustračním zákonem, který by jednomu politikovi v téhle zemi znemožnil být premiérem, náměstkem, ministrem. Zvedli jsme to my, na ministerstvu vnitra z různých důvodů a z pohledu opozice nemám být. Já určitě svoji pozici obhajovat budu, ale vždycky jsem v tomhle byl pokorný, pokud by to někdy v některé fázi byl i názor premiéra, to je, v uvozovkách, můj šéf, tak to je pro mě samozřejmě validní. Jeho podporu já mám, proto já budu obhajovat svoji práci, která myslím na tom ministerstvu špatná nebyla.

Řešil jste rezignaci s panem Mlejnkem už dříve a rozmlouval jste mu to?

Měl jsem náznaky o tom, že tak učiní večer předtím. Ráno jsem nalezl už ve své poště, což mi tedy ten večer říkal, že o tom přemýšlí, a ráno už jsem měl v poště rezignační dopis.

Kdy chcete mít nového šéfa civilní rozvědky?