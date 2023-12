Jansta: Šéf českých olympioniků sedí na dvou židlích, nehraje fér

Spor tuzemských sportovních špiček se vyostřuje. Svárem je start ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách v Paříži.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) pod vedením Němce Thomase Bacha připustil za splnění několika podmínek účast sportovců z agresorských zemí, které loni v únoru pod taktovkou ruského prezidenta Vladimira Putina napadly Ukrajinu.

Předseda České unie sportu (ČUS) a šéf České basketbalové federace Miroslav Jansta v rozhovoru pro Seznam Zprávy ostře kritizuje předsedu Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřího Kejvala za přístup k účasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě v příštím roce.

V ohrožení i Rusové

Překvapilo vás, že Mezinárodní olympijský výbor pod vedením Thomase Bacha umožní některým ruským a běloruským sportovcům pod neutrální vlajkou účastnit se olympijských her v Paříži?

Tuto variantu předseda Bach rozjížděl od loňského prosince. Bohužel jsme to čekali. Přitom loni v únoru po vypuknutí války na Ukrajině nařídil, abychom vyndali ruské a běloruské sportovce ze soutěží, jenže pak otočil a své původní stanovisko zrušil. Podobně se choval i Český olympijský výbor (ČOV). Přišlo se s variantou, že ruští a běloruští sportovci budou startovat pod neutrální vlajkou, že se zopakuje model Jugoslávie.

S tím jste od počátku jako sportovní unie nesouhlasili?

Nesouhlasili. Říkali jsme, že trváme na tom, že ruští a běloruští sportovci nejsou na hrách přijatelní v jakékoliv variantě. Když se po vypuknutí války vydal původní zákaz, mělo se počítat s tím, že válka jen tak rychle neskončí. A že bude olympiáda. Mezinárodní olympijský výbor se měl zamyslet nad systémovým řešením.

Jakým?

Zaprvé sportovci by nereprezentovali zemi agresora. Zadruhé se měly vytvořit ekonomické a organizační podmínky k tomu, aby se tito sportovci mohli připravovat pod neutrální vlajkou. Mělo se domluvit speciální zacházení a ochrana rodin sportovců z Ruska. To se bohužel nestalo. Je třeba zdůraznit, že ruská válka na Ukrajině není občanskou válkou jako v případě Jugoslávie. Nyní jsme svědky agrese jednoho státu na druhý. Právo sportovce na účast na olympijských hrách není víc než právo na život, to znamená, že nejde mluvit o krácení práv sportovců.

Nemůže zvolený postup MOV ohrozit i bezpečnost ruských sportovců, kteří by se chtěli her zúčastnit?

Samozřejmě. V Rusku i na Ukrajině platí válečný stav, zákony jsou zpřísněné i pro sportovce. Dovedete si představit, co se stane ruskému sportovci, který zkritizuje Putina a válečné tažení své země? To skončí minimálně vězením, ohrozí své blízké. Na toto MOV svým prohlášením nepamatoval.

Plénum Českého olympijského výboru říká, že nesouhlasí po dobu trvání války na Ukrajině s jakoukoli formou účasti Ruska a Běloruska v kvalifikacích na olympijské hry v Paříži či přímo na hrách. Jak hodnotíte postup ČOV?

ČOV po vedením Jiřího Kejvala od počátku reprezentuje nikoliv český postoj, ale postoj šéfa MOV Bacha.

Český olympijský výbor ale říká, že s účastí ruských a běloruských sportovců nesouhlasí.

Předseda Kejval od začátku propagoval to, co říkal Bach. Kejval a Bach, jedno jest. On ctí, co dělá Bach. Na začátku mluvil o bojkotu, z čehož jsme byli překvapení, protože to s námi nekonzultoval a nebylo to hlavní tématem. Pak začal propagovat jugoslávskou cestu startu ruských sportovců pod neutrální vlajkou, pak si zřídil k hledání řešení svou expertní komisi, kterou neodsouhlasil výkonný výbor ani plénum. Čest ČOV zachránil až Jiří Hamza, který na plénu navrhl jasné usnesení.

Jaké?

Že jakákoliv účast Rusů a Bělorusů na olympijských hrách je nepřijatelná. To nenavrhl výkonný výbor, to nenavrhl Jiří Kejval, to navrhl prezident Českého biatlonového svazu a viceprezident Mezinárodní biatlonové unie Jiří Hamza. Udělal to právě na základě názorových otoček pana Bacha.

Plénum to letos v dubnu odsouhlasilo. Následně v červnu však Kejvalova expertní komise konstatovala, že za určitých podmínek je možný start ruských a běloruských sportovců na hrách. To je ta dvojkolejnost Českého olympijského výboru, na kterou upozorňuji. Kejvalův postup kopíruje Bachova stanoviska.

Fíkový list pana Bacha

Předseda Kejval se takové kritice brání s tím, že žádný jiný olympijský výbor neudělal tolik ve věci ruské účasti na olympiádě. S tím tedy nesouhlasíte?

Jak už jsem řekl, pan Kejval způsobil dvojkolejnost. A je nekonzistentní, uvedu příklad. V lednu Mezinárodní olympijský výbor v tiskové zprávě uvedl, že vítá a oceňuje nabídku od Asijské olympijské rady, aby se ruští a běloruští sportovci mohli účastnit tamních soutěží. Takže MOV asijskou nabídku uvítal, Kejval ale 10. února v České televizi v Událostech, komentářích mluvil o překvapení. Já vám jeho slova ocituju: „Je to překvapivá věc, kdy nikdo netušil, že asijské olympijské výbory přijdou s návrhem, aby se Rusové kvalifikovali v Asii. Pro všechny je to překvapení.“

Ptali jste se ho na zmiňované rozpory?

To nebylo možné, on se s námi nebaví, pohrdá námi. Měl si svolat všech 41 olympijských svazů a měli jsme vést otevřenou diskuzi. Právě české svazy by mohly upozornit svou mezinárodní federaci, že si nepřejeme ruské a běloruské sportovce v kvalifikacích. To by mělo větší váhu než umělá expertní komise. ČOV tak určitě neudělal všechno v rámci diplomacie.

Přitom naše stanovisko, stanovisko ČUS, je pro něho doporučující, jsme největší český sportovní spolek. Neřídil se nejen naším usnesením, ale ani tím od Pléna ČOV, které je nejvyšším orgánem ČOV. Stále se hájil svou expertní komisí pod vedením Michaela Žantovského. Ta stanovila podmínky, za jakých by se ruští a běloruští sportovci mohli soutěží účastnit, my a Plénum byli – zdůrazňuji – proti jakékoliv účasti. To je velice důležitý rozdíl.

Michaela Žantovského asi ale těžko podezírat, že by Rusku a jeho sportovním zájmům nadbíhal.

Z toho ho samozřejmě nepodezírám, já ho respektuji, je to špičkový diplomat, on spíš neměl kompletní informace od Jiřího Kejvala, který sehrál fíkový list pro předsedu Bacha.

Proč?

Protože Kejval je členem Mezinárodního olympijského výboru, je předsedou vlivné marketingové komise. Může být zvolen do dalšího období, k čemuž bude potřebovat Bacha. Vždycky spolu měli vynikající vztahy. Bach musel být spokojený, protože Kejval mu přivedl pana Žantovského, jehož komise v létě dospěla k závěru, že za určitých podmínek je pro Rusy a Bělorusy možné na hrách startovat.

Naši Rusy nechtějí

Mezi vámi a Jiřím Kejvalem panuje dlouhodobě vyhrocený vztah, teď jste zesílil kritiku kolem olympiády. Kejval je ale přesvědčený, že na olympijské hry v Paříži nakonec žádní ruští sportovci nepojedou a doufá, že se mu kritici jako vy posléze omluvíte. Když mluvíte o dvojkolejnosti, měl by podle vás rezignovat na některou z funkcí – v českém či Mezinárodním olympijském výboru?

Měl by se rozhodnout. Buď zastupuje české zájmy a měl by abdikovat z MOV, nebo zastupuje Bachovy zájmy a měl by odstoupit z předsedy ČOV. Sedí na dvou židlích, což se teď ukázalo. Nehraje férovou hru. Je těžké se s ním na něčem domlouvat, když podepíše se mnou stanovisko zakazující účast Rusů a Bělorusů na OH v jakékoliv podobě a pak zničehonic otočí. To on by nám měl poděkovat a nám se omluvit za to, jak se chová.

Tak šel čas s postoji ČOV a MOV 28. února 2022, čtyři dny po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu MOV: „V zájmu ochrany integrity světových sportovních soutěží a bezpečnosti všech účastníků výkonného výboru MOV doporučuje, aby mezinárodní sportovní federace a organizátoři sportovních akcí nezvali a neumožňovali účast ruských a běloruských sportovců a funkcionářů na mezinárodních soutěžích.“ 1. března 2022 ČOV: „Jednoznačně podporujeme Mezinárodní olympijský výbor, který doporučil mezinárodním sportovním federacím a organizátorům sportovních akcí, aby nezvali ruské a běloruské sportovce a funkcionáře nebo neumožňovali jejich účast na mezinárodních sportovních akcích.“ Zobrazit vše

Co říkáte na to, že společnost CPI miliardáře Radovana Vítka odstoupila od spolupráce s ČOV – jak deklarovala – kvůli startu ruských sportovců?

Mrzí mě to, protože jakýchkoliv peněz do sportu, které zmizí, je škoda. Na základě nesystémového, nejednoznačného a měnícího se postoje vedení Českého olympijského výboru to tedy částečně chápu.

Jak číst geopoliticky a obchodně přístup MOV vůči Rusku?

Marketing, peníze a zájmy Asie, která je tygr světové ekonomiky. Evropa zaostává, USA řeší své zájmy. Rusové mají ohromné surovinové bohatství a Rusko bojuje za své sportovce. Mezinárodní olympijský výbor pod vedením Bacha teď ukázal, že hraje nejvyšší světovou politiku.

Jakou má tento přístup ve světě podporu?

Podporují ho asijské a africké státy. Válka na Ukrajině primárně zajímá Evropu, my jsme na to citliví i kvůli Mnichovu a invazi v roce 1968.

Měli by čeští sportovci olympiádu v Paříži bojkotovat?

Asi by záleželo na tom, kolik ruských sportovců by nakonec na hry jelo – třeba v atletice díky pevným postojům Sebastiana Coa – by být neměli, ale záleží, jestli je tam MOV nakonec nepustí i tak. Účastnit by se mohli ruští tenisté, kteří nežijí v rodné zemi. Podmínky pro ruské sportovce týkající se například zákazu účasti členů armádních klubů jsou měkké, je to jen plácnutí do vody – tak prostě přestoupíte do jiného klubu.

Chybí systémové řešení, vždyť ti Rusové si z toho budou dělat srandu. MOV selhal sportovně i politicky, Bach si prosadil svoje, je to plivnutí Evropě do obličeje. Někteří evropští zástupci tomu ještě svítí, v čele našeho výboru je bohužel jeden z osvětlovačů.

Jaká je nálada mezi českým sportovci?

Jednoznačná. Stanovisko za basketbal jsem konzultoval jak s mužskou, tak s ženskou reprezentací. Je to pro ně absolutně nepřijatelné, nechtějí soupeřit s Rusy. Nepotkal jsem zatím jediného českého sportovce, který by se chtěl s Rusem potkat na olympiádě. Vezměte si, kolik ukrajinských sportovců už ve válce s Ruskem zahynulo.