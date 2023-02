Sportovní boss Jansta: Rusko válčí a na olympiádu nesmí. Hašek má odvahu

V českém sportovním prostředí se vyostřuje spor o účast ruských či běloruských sportovců na olympijských hrách v Paříží v roce 2024.

Zatímco předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval na konci ledna uvedl několik podmínek pro případný start Rusů a Bělorusů na hrách, šéf největší sportovní organizace Miroslav Jansta je zásadně proti.

Předseda České unie sportu (ČUS) a šéf České basketbalové federace v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že není možné být na jedné straně válečným agresorem a na druhé na sportovním kolbišti soupeřit mírově.

„Jsou tu sankce proti ruským oligarchům, kteří se války neúčastní. Jsou to ale představitelé ruského státu, proto proti nim Západ namířil sankce. Je nám jich líto? Není. Ruští olympionici by také byli představitelé ruského státu, který platí jejich přípravu,“ míní sportovní boss a vlivný právník Jansta.

Jak hodnotíte otočku Mezinárodního olympijského výboru (MOV) ohledně účasti ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách v Paříži v příštím roce?

Jsme všichni šokovaní, je to neskutečné. Téměř před rokem MOV doporučil, aby se pozastavila účast ruských sportovců ve všech soutěžích, bez dalších podmínek. Najednou se to mění? Stále jsme v situaci agrese jednoho státu proti druhému, agresor – Rusko – je jasně daný. Proč teď MOV otáčí, nechápu.

Jak si to vysvětlujete?

Peníze? Vliv? Nebo něčí lobbing?

Z jaké strany?

To se musíte zeptat šéfa Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřího Kejvala, který je v rámci MOV předsedou marketingové komise. Já vůbec nechápu, jak může MOV situaci na Ukrajině srovnávat s válkou v někdejší Jugoslávii. To byla válka uvnitř jednoho celku, s charakterem občanské války.

Dnes jsme svědky agrese jednoho státu, Ruska, vůči druhému státu, Ukrajině. Evropa v uvozovkách dala světu dva světové konflikty, teď nebyla připravena na to, že za jejími humny vypukne válka charakteru druhé světové války. Zaštiťování se olympijskou chartou v okamžiku, kdy jsou vražděny desetitisíce lidí, je cynismus.

Agresor platí olympioniky

Jak by vůbec v praxi probíhal výběr těch, kdo se smí a nesmí her účastnit?

Je to absurdní nápad. Neumím si představit, jak by výběr probíhal. Bylo by to tak, že přípravu těchto sportovců by tak jako tak platil ruský stát – tedy agresor na Ukrajině. A ti by měli soutěžit s ukrajinskými sportovci, kteří sami umírají v desítkách ve válce vyvolané ruským agresorem. Víte, já si v obecné míře vážím ruského národa, vážím si jeho kultury. Teď mají ale režim, který vyvolal válku. Myšlenkou olympijských her je sbližování národů, nemůžete ale sbližovat agresora s obětí. To je přeci šílené.

Jiří Kejval minulý týden hovořil o tom, že za určitých podmínek by se ruští a běloruští sportovci mohli her účastnit. Překvapil vás tím?

Nevěřil jsem vlastním uším, když jsem slyšel předsedu ČOV obhajovat postoj MOV. Přitom před rokem se mnou za ČOV a Českou unii sportu (ČUS) stanovisko MOV a vlády o tom, že ruští sportovci nemohou startovat na hrách, podepsal. Teď MOV i pan Kejval otočili. Výkonný výbor České basketbalové federace (Miroslav Jansta je předsedou, pozn. red.) jasně rozhodl, že jsme dál pro trvání zákazu účasti ruských sportovců pod jakoukoliv vlajkou.

Co na vaše stanovisko řeklo vedení Českého olympijského výboru?

Stanovisko ČBF jsme poslali na evropskou a světovou basketbalovou centrálu. Podobně i Rada České unie sportu na základě připomínek z celé republiky jasně řekla, že stanovisko MOV pro nás není přijatelné, a zaslala své prohlášení na ČOV, který ho ještě neprojednal a nepřijal stanovisko.

Doufáme, že výbor ČOV naše sdělení projedná a jasně řekne, že start ruských sportovců pod jakoukoliv vlajkou na hrách je nepřípustný.

Proč podle vás Jiří Kejval takto vystoupil?

Pan Kejval se musí rozhodnout, na které židli sedí. Zda bude hájit pozici českého sportu, nebo pozici předsedy MOV Thomase Bacha, který ruské sportovce na hrách chce. Absurditu jeho otočky vysvětlím ještě na jiném příkladu. Ruští sportovci nemohli už dříve soutěžit pod ruskou vlajkou kvůli dopingu. Myslím, že válka je něco jiného než doping, takže není přece možné, aby se jim teď znovu umožnilo na hrách takto vystupovat.

Současný postup MOV kvitovala i organizace OSN – Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Selhávají tyto instituce?

No jistě. Jsou tu sankce proti ruským oligarchům, kteří se války neúčastní. Jsou to ale představitelé ruského státu, proto proti nim Západ namířil sankce. Je nám jich líto? Není. Ruští olympionici by také byli představitelé ruského státu, který platí jejich přípravu. Náš stát také platí účast našich sportovců na hrách.

Až utichnou zbraně

Lze zákaz startu ruských a běloruských sportovců řešit i právně?

Zaujal mě šéf Autoklubu pan Šťovíček, který nedávno zmínil, že Rusové mohli před rokem podat žalobu k mezinárodnímu arbitrážnímu orgánu (CAS) proti rozhodnutí MOV, který zakázal ruským sportovcům účast na akcích. Soud už mohl rozhodnout, zda byl postup Mezinárodního olympijského výboru právně udržitelný. Rusové ale ani toto neučinili, takže proč by se teď MOV měl zaštiťovat právem a chartou.

Přece nelze na jedné straně vraždit a na druhé straně chtít soupeřit mírově na hrách. Mě ta válka strašně mrzí, oba národy mám rád a mám k nim úctu, ale je nutné jasně vymezit, kdo je agresorem a za válku zodpovědný.

Jak by případně MOV zajistil ochranu ruským sportovcům, kteří by se her zúčastnili a kriticky se postavili k režimu Vladimira Putina?

To je další věc, kterou nemá MOV promyšlenou. Toto všecko se mělo řešit před rokem, kdy se měly stanovit jasné podmínky, na jejichž základě by se ruští či běloruští sportovci mohli her účastnit. To se nestalo, MOV o tom nejednal s ruským olympijským výborem. Před rokem se stanovilo, že účast ruských sportovců je nepřijatelná.

Český olympijský výbor na svém webu uvedl: „Zatím se vůbec nejedná o účasti sportovců s ruským či běloruským pasem na olympijských hrách. Nyní jde pouze o jejich možné zařazení do kvalifikací v Asii, což navrhla rok a půl před hrami Asijská olympijská rada.“ Nepůsobí to na vás jako plíživá příprava k otočce ve vztahu k účasti ruských sportovců na Hrách?

To je takový alibismus. Když se kvalifikují, tak jim to pak zakážeme? To je faleš a neupřímnost. Co bude říkat ve chvíli, kdy by se ruští sportovci z asijské kvalifikace na hry kvalifikovali? Olympiáda, mistrovství světa či Evropy jsou sportovní souboje národů a států, proto musíme dodržovat základní principy. A k nim válečná agrese určitě nepatří.

Jiří Kejval minulý týden uvedl, že Češi nejsou připraveni hry v Paříži bojkovat. Mělo by v případě účasti ruských sportovců Česko olympijské hry bojkotovat?

Nechápu, proč pan Kejval o bojkotu vůbec mluví, když ještě oficiálně není nic jasné. Pokud Jiří Kejval podpoří šéfa MOV Thomase Bacha, vyvolá tím spíše bojkot her ze strany Poláků a dalších. Kejval musí říci, zda je náš, nebo Bachův. Mezinárodní výbor ponese zodpovědnost za případný bojkot her, protože to měl řešit už loni v době, kdy zakazoval účast ruských sportovců. Válka pokračuje, je čím dál horší, statisíce obětí, takže teď nejde vzít zpátečku.

Co je pro vás moment, kdy by se mohlo začít jednat o přizvání ruských sportovců na olympiádu?

Utichnutí zbraní. V době her musí být mír. Vezměte si, že na hrách v Londýně v roce 1948 nemohli startovat němečtí ani japonští sportovci, Sovětský svaz je navíc bojkotoval. A to bylo tři roky po válce.

Hašek se toho nebojí

Jak počínání MOV a hru o ruské sportovce čtete geopoliticky?

Bude to kombinace několika faktorů, do kterých mohou promlouvat finanční a marketingové zájmy. Podle mě jde i o to, že USA hledají cesty ke komunikaci s Ruskem.

Příští rok se v Praze uskuteční mistrovství světa v hokeji. Je pro vás za současného stavu účast ruského či běloruského mužstva podobně nepřípustná?

Samozřejmě. Byl jsem rád, že český hokejový svaz byl spolu se Švédy a Finy od počátku jasně proti ruské účasti. Hokej je v Rusku nositelem státní propagandy.

Překvapuje vás, jak netečně se k ruské agresi na Ukrajině staví kanadsko-americká hokejová soutěž NHL? Zejména v případě Alexandra Ovečkina, který má na svém instagramu profilovou fotku s Putinem.

NHL zajímá byznys. Aspoň vidíte, jaký to je cynismus. Stejný jako v případě Mezinárodního olympijského výboru. Ideály míru jdou stranou, rozhodují peníze a mocenské vlivy. Je to souboj o trh.

Hokejista David Pastrňák si dal na sítě fotku s Ovečkinem, po kritice ji odstranil. Co jste na to říkal?

Jeho bych se zastal, neodsuzoval bych ho. Asi mu někdo vynadal, nebo se zastyděl a smazal to. Spíše jde o to, kdo umožnil, aby se na ten led dostal i Ovečkin, který bezpochyby patří k nejlepším hráčům.

Vedení NHL kvůli ruským hráčům ostře kritizuje Dominik Hašek. Oceňujete jeho aktivitu?