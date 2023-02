Cenu plynu už Rusko neurčuje. V rukou ji drží Čína

Tamní poptávka by se podle agentury Reuters měla meziročně zvýšit o devět až 14 procent. Import do země s druhou největší ekonomikou světa by však pravděpodobně kvůli vysokým cenám nedosáhl rekordní úrovně z roku 2021.

V případě, že by Česko mělo jen jeden LNG terminál v nizozemském Eemshavenu, import by činil osm milionů kubíků za den. S plynem v zásobnících by si tak Česko vystačilo do poloviny listopadu. Pokud by se ale v létě navýšil dovoz plynu na úroveň 24 milionů m3 denně, plyn v zásobnících by vystačil do 29. ledna 2024.