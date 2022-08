Schillerová: ANO zašle dopis Fialovi a požádá o výměnu ministra vnitra

V pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News to řekla šéfka klubu Alena Schillerová. Vyvolání hlasování o nedůvěře kabinetu ve Sněmovně nevyloučila. Celá opozice má ve Sněmovně menšinu 92 hlasů, což na vyslovení nedůvěry nestačí. Opoziční ANO má 72 poslanců, SPD jich má 20.

Rakušan už dříve uvedl, že o stycích s Redlem před jmenováním Mlejnka věděl a nevadila mu, protože vztah obou mužů byl pracovní. Nového ředitele ÚZSI považuje za profesionála s úctyhodným kariérním profilem a nesdílí názor, že pouhý kontakt s jakkoliv problematickou osobou by měl člověka automaticky diskreditovat. Jediným důvodem k Mlejnkovu odvolání by podle něj bylo to, kdyby Mlejnek nezískal prověrku na stupeň přísně tajné.