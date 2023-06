Schvalování obranné smlouvy s USA: hraje se o image Česka ve světě

„To, že lidé mají obavy, z toho viním vládu, ta to měla vysvětlovat a vysvětlila to nedostatečně, proto se ti lidé bojí a někdy podléhají dezinformacím. Od ministryně musí zaznít jasné informace,“ přidala se Schillerová, která se prý ty, co se na ni s obavami obracejí, snaží uklidňovat.

Místopředseda hnutí Karel Havlíček Seznam Zprávám řekl, že finální stanovisko hnutí dá až po důkladném prostudování znění smlouvy. „Je hlavně na vládě, která samozřejmě vše připravila, bere za to odpovědnost a bude ji obhajovat, aby lidem opravdu velmi jednoduše vysvětlila, co se mění, co zůstává stejné, v čem je to zásadní pro naši bezpečnost, do jaké míry to navazuje na naše alianční partnerství a jakou to má třeba souvztažnost s probíhající válkou. Je několik otázek, které musí velmi dobře vysvětlil, a to zatím neudělala,“ podotkl.