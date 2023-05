Video: Motorkáři najížděli do protestujících, kteří přišli odmítnout smlouvu s USA

Mezi účastníky protestu byla například paní Dagmar Wernerová ze Středočeského kraje. Reportérovi Seznam Zpráv na místě řekla, co konkrétně jí na dohodě vadí.„Přišla jsem, protože nechci americké vojáky na našem území. Obranná smlouva je zavádějící název, je to válečná smlouva,“ tvrdí paní Dagmar.

Bílé holubice míru přišla na protest rozdávat paní Věra z Prahy. Také vysvětlila, co jí na dohodě vadí. „Rozdáváme mírové holubice. Jsem volička KSČM. Nechci tady mít žádné vojenské základny, ta smlouva to umožňuje, i když se to musí nejprve schválit Parlamentem, ale tam mají většinu strany, které by to určitě odsouhlasily,“ říká paní Věra.