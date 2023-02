Sněmovna podpořila změny v bodovém systému pro řidiče

Změna zákona by podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) měla na prvním místě přinést větší bezpečí na silnicích. Pro řidiče by měl být zákon i pravidla silničního provozu srozumitelnější než dosud. Bodový systém se podle ministra osvědčil a je důležitým nástrojem pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

Nově by měla platit možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora nebo řidičský průkaz na zkoušku. Smyslem je získávání řidičských dovedností. Za porušení povinností bude mentorovi nahlášenému na dopravním úřadě hrozit pokuta až 25 000 Kč. Od 18 let bude moci mladý řidič jezdit sám.

Novela také stanoví, že pokud se vozidlo stane překážkou v provozu na dálnici, bude to muset řidič vždy ohlásit policii. Povinnost bude mít bez ohledu na to, zda je, nebo není schopen vozidlo sám odstranit. Novela také upřesňuje povinnost přepravovat osoby pouze na povolených místech tak, aby bylo zřejmé, že například v zavazadlovém prostoru vozidla se osoby přepravovat nesmějí, uvádí důvodová zpráva.

Platný zákon zakazuje jízdu kamionů a dalších rozměrných automobilů na dálnicích a silnicích první třídy v neděli a ve svátek od 13:00 do 22:00. O prázdninách nesmí taková vozidla jezdit v sobotu od 07:00 do 13:00 a v neděli od 17:00 do 21:00. Vládní novela dává Ministerstvu dopravy možnost povolit výjimku z tohoto zákazu, a to z důvodu bezpečnosti státu, ochrany života, zdraví nebo majetku a také mimořádné události nebo odstraňování jejích následků.